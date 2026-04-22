Actorul George Burcea are toate motivele să fie mândru de realizările sale profesionale. Filmul românesc „Miorița. De la început” (titlu internațional: Miorita. From the Beginning), în care joacă rolul principal, a câștigat trofeul pentru „Best First-Time Filmmaker Feature Film” la Barcelona Indie Festival 2026. E drept că, după divorțul de Andreea Bălan și despărțirea de Viviana Sposub, actorul de 38 de ani pare să-și fi canalizat toată energia în carieră.

Un proiect independent cu buget redus

Pelicula regizată de Călin Coman este un proiect ambițios de cinema independent, realizat fără niciun sprijin financiar de la stat (CNC). Finanțarea a venit integral din surse private, iar bugetul total a fost unul restrâns, de aproximativ 50.000 de euro. O sumă mică, pe bune, pentru un lungmetraj. Filmat pe parcursul a doi ani, proiectul este o reinterpretare modernă a cunoscutei balade populare. Iar regizorul a descris întreaga aventură ca pe un pariu personal.

Burcea, în rolul ciobanului Ungureanu

În această reinterpretare dramatică a mitului mioritic, George Burcea îi dă viață personajului Ungureanu. El este unul dintre cei trei ciobani care se confruntă cu un destin profund în Munții Carpați. Alături de el, din distribuție mai fac parte Victor Emanuel Manovici și Victor Țăpeanu, care formează trioul principal de protagoniști.

V-ați întrebat unde s-a filmat? Ei bine, acțiunea a fost surprinsă în decoruri naturale spectaculoase din locații precum Șiria, Jina (Sibiu) sau Roca Brună. Pentru autenticitate, echipa a reconstruit integral o căsuță adusă special din Apuseni pentru decor.

O muncă de „super eroi”

Dar cum a fost posibil un film de o asemenea calitate vizuală cu resurse atât de limitate? Juriul festivalului a apreciat în mod special exact acest aspect. Burcea a fost foarte activ în promovarea proiectului, descriind experiența ca pe o muncă intensă de doi ani alături de o echipă mică, pe care a numit-o formată din „super heroes”.

O recunoaștere a efortului lor.

Filmul nu este o adaptare literală a baladei, ci mai degrabă o explorare a unor teme universale precum trădarea, destinul și natura umană, totul plasat într-un context vizual și narativ contemporan.

Ce urmează pentru filmul premiat

Numai că, deocamdată, filmul nu poate fi văzut în cinematografele din țară. Înainte de a ajunge la publicul larg din România, producția își continuă parcursul în circuitul festivalurilor de film indie, succesul de la Barcelona fiind o bornă importantă.

Premiera în cinematografele din România sau pe platformele de streaming este așteptată pentru a doua jumătate a anului 2026.