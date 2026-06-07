Fosta jucătoare de fotbal Ashlyn Harris rupe tăcerea despre relația ei cu actrița Sophia Bush și criticile dure primite după divorțul de Ali Krieger. Într-o perioadă în care își promovează noul documentar biografic, sportiva a pus cărțile pe masă și a explicat cum a navigat prin această furtună mediatică.

Știi momentul ăla când iei o decizie radicală în viața personală și simți că absolut toți cei din jur te judecă? Exact prin asta a trecut Harris, iar lecția ei despre cum să gestionezi o criză de imagine protejându-ți în același timp copiii este una pe care o putem aplica și noi, la o scară mai mică, în propriile noastre cercuri sociale.

Cum a început valul de critici

Ca să înțelegem mai bine situația, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Zvonurile despre povestea de dragoste dintre Harris și actrița din faimosul serial „One Tree Hill” au apărut la sfârșitul anului 2023. Atunci, internetul pur și simplu a luat foc. Sophia Bush a fost rapid etichetată de unii internauți drept o persoană care distruge familii, deși lucrurile stăteau cu totul altfel în culise.

Recomandări Nouă vedete de la Hollywood s-au căsătorit de cel puțin patru ori. Lecții despre perseverență

„Când toate aceste știri o luau razna, a fost cu adevărat important pentru mine să fiu intenționată în a fi un om bun în timpul unui sezon cu adevărat greu care a devenit foarte public”, a povestit fosta sportivă, așa cum relatează Theblast într-un material recent.

Alegerea ei? Să nu arunce cu noroi.

Și să fim serioase, e al naibii de greu să îți păstrezi calmul când ești atacată din toate părțile. Dar pentru Harris, protejarea celor doi copii ai săi, Sloane de 5 ani și Ocean de 3 ani, a rămas prioritatea absolută pe tot parcursul divorțului.

„Nu am vrut niciodată să vorbesc de rău despre mama copiilor mei în fața lor, cu alți prieteni. A fost cu adevărat important pentru mine.” – Ashlyn Harris, fostă jucătoare de fotbal

O nouă iubire asumată complet

Divorțul de Krieger s-a finalizat oficial abia în ianuarie 2025. Iar Harris chiar insistă că nu are absolut nicio urmă de amărăciune față de viața pe care o construiseră împreună. O respectă pe fosta ei parteneră ca mamă și ca jucătoare, admițând pur și simplu că acel drum „nu era pentru mine”.

Recomandări Amy Schumer, aniversare cu o noua silueta. Actrita a vorbit deschis despre schimbarile fizice.

Apoi, discuția se mută spre prezent și spre relația cu Bush.

„Ea este acasă. Ea este un sentiment la care am râvnit și pe care l-am dorit de atât de mult timp. Pur și simplu simt cum mi se relaxează umerii.” – Ashlyn Harris, fostă jucătoare de fotbal

Nu se ascunde deloc. Spune clar că sunt extrem de fericite împreună, că abia își pot ține mâinile una de pe cealaltă acasă și că a ajuns într-un punct de pace și bucurie pe care vrea să-l strige de pe acoperișuri. Bush clarificase deja cronologia relației lor într-un eseu din aprilie 2024, explicând că s-au cunoscut în 2019, dar au devenit un cuplu abia în octombrie 2023, după ce ambele căsnicii se încheiaseră.

Recomandări Jennifer Lopez, acuzată de fani că și-a mărit bustul la 56 de ani. Artista neagă orice intervenție estetică.

Documentarul ei biografic, „Gamechangers: The Ashlyn Harris Story”, urmează să fie lansat în curând. Până la premiera oficială, fosta sportivă pare hotărâtă să își trăiască noua poveste de dragoste asumat, departe de scuze sau justificări suplimentare pentru alegerile ei personale.