Angelina Jolie a lăsat deoparte premierele de film pentru un teren de pickleball în Los Angeles. Actrița a petrecut un weekend relaxant alături de fiul ei, Pax, într-o apariție publică rară care ne arată o cu totul altă latură a vedetei.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele femei să radieze de liniște după o perioadă de stres extrem? Apariția Angelinei ne arată exact asta. După ani de tensiuni legale, ea a ales să se concentreze pe lucrurile care o încarcă pozitiv, adică timpul petrecut cu copiii ei, acum tineri adulți. Este o lecție subtilă despre cum să îți reconstruiești viața și să găsești bucurie în activități simple, alături de cei dragi.

Să fim sincere, nu a fost deloc o etapă ușoară pentru ea. Fostul cuplu de aur de la Hollywood și-a finalizat acordul de divorț abia la sfârșitul anului 2024. Asta a pus punct unui șir lung de peste opt ani de bătălii legale obositoare, apărute imediat după despărțirea lor oficială din 2016.

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Glamour de Hollywood pe terenul de sport

Chiar dacă nu era pe covorul roșu, vedeta a arătat impecabil. Îmbrăcată într-un top negru elegant de tip camizol, pantaloni largi asortați, ochelari supradimensionați și o pălărie cu boruri largi, vedeta din pelicula „Maria” a adus farmecul specific la turneul caritabil Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night.

Pax, în vârstă de 22 de ani, a fost la fel de concentrat pe joc.

Actrița a fost văzută cu paleta în mână, gata de competiția amicală, încurajându-și fiul de pe margine. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, evenimentul a fost organizat de Maggie Baird, mama fraților câștigători de Grammy, Billie Eilish și Finneas. Organizația, fondată în 2020, luptă împotriva insecurității alimentare și promovează sisteme alimentare sustenabile pe termen lung.

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Iar lista de invitați a fost plină de vedete, de la cântăreața Melanie C din trupa Spice Girls, până la actrița Kristen Bell și soțul ei, Dax Shepard.

O nouă etapă pentru familia Jolie

Dincolo de acest eveniment sportiv, familia pune mare preț pe susținerea reciprocă. Zilele trecute, mezinul Knox a atras atenția tuturor la un meci de Muay Thai în Los Angeles, unde adolescentul a impresionat spectatorii cu abilitățile sale în ring. Mai mult, întreaga familie a fost prezentă la absolvirea surorii lor, Zahara, de la Spelman College. Acolo, tânăra a fost strigată pe scenă simplu: Zahara Marley Jolie.

De altfel, distanța dintre Brad Pitt și copii a devenit tot mai evidentă în ultimii ani. Mai mulți dintre cei șase copii ai cuplului (Maddox de 24 de ani, Pax de 22, Zahara de 21, Shiloh de 20 și gemenii Knox și Vivienne de 17 ani) au ales public să folosească doar numele de familie Jolie în viața lor profesională.

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Dacă actorul va încerca să repare aceste punți rupte cu copiii săi în viitorul apropiat. Până atunci, Angelina continuă să își consolideze rolul de mamă dedicată, preferând să îi susțină în pasiunile lor, departe de dramele din trecut.