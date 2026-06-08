Fosta vedetă „Real Housewives” Brandi Glanville a lansat un semnal de alarmă pentru toate femeile, după ce a dezvăluit că a cheltuit peste 10.000 de dolari doar pentru a-și recupera propriile economii de pensie după separarea de soț. Și nu s-a oprit aici, promovând o nouă platformă de investigații rapide care ar expune absolut toate secretele din relații și afaceri.

Te-ai gândit vreodată cât de expusă ești financiar dacă relația ta se termină brusc? Dincolo de dramele de la Hollywood, povestea asta ne lovește fix unde doare mai tare. Arată cât de vulnerabile suntem, noi, femeile, când lăsăm finanțele la comun fără să avem un control real asupra lor pe termen lung.

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Glanville a trecut printr-un divorț extrem de mediatizat în 2010 de actorul Eddie Cibrian, după opt ani de căsnicie. Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de împărțirea banilor, iar bătălia ei pentru propriul cont de pensie a durat aproape un an întreg.

Adevărul dureros despre bani

Într-un episod recent al podcastului ei, Brandi a povestit cum fostul soț a opus rezistență masivă când ea a vrut să își acceseze contul.

„El a zis, ia-ți un avocat, și așa am făcut.” – Brandi Glanville, gazdă podcast

Vedeta a explicat foarte clar că „a trebuit să angajez un avocat pentru a-mi recupera propriul 401K”, acuzându-l pe Cibrian că „încerca să-l păstreze”. să plătești mii de dolari ca să iei ce e deja al tău?

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Aici intervine lecția majoră pe care ne-o dă tuturor, folosind exemplul colegelor ei de platou.

„Asta ne întoarce la «Housewives», toate divorțează și jumătate dintre ele nici măcar nu au un 401K. Adunați-vă, doamnelor. Să știți unde sunt banii.” – Brandi Glanville, vedetă TV

Aplicația care expune trecutul

Iar pentru a evita surprizele neplăcute cu viitorii parteneri, Brandi face echipă cu James Maas pentru a promova Sus.ai. Este o platformă care scanează caziere și rețele sociale în sub 30 de secunde. Sistemul folosește peste 600 de milioane de înregistrări din instanțele din toate cele 50 de state americane și 120 de rețele sociale. Prima săptămână de testare costă doar 0,95 dolari.

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Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, platforma oferă utilizatorilor date pe care le pot distribui instant.

„Sus.ai te lasă să cauți pe oricine în câteva secunde. Întâlniri, bone, parteneri de afaceri, orice vrei. Caziere judiciare reale, date publice reale, liniște sufletească reală. Fără alte ghiceli.” – CEO Sus AI

Dar problemele vedetei nu s-au terminat aici. Ea a sugerat că urmează alte lupte grele, menționând clar: „o să trebuiască să-mi iau un avocat ca să lupt, ceea ce este atât de ridicol. Nu doresc asta nimănui”. O nouă bătălie juridică se conturează la orizont, iar întrebarea care rămâne deschisă este cine va fi următorul vizat de avocații ei în instanță.