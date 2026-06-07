Weekendul acesta, atenția tuturor nu a fost îndreptată doar pe mașinile de Formula 1, ci pe o apariție rară la Grand Prix-ul de la Monaco. Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 56 de ani, și soțul ei, Michael Douglas, au fost surprinși bucurându-se de o întâlnire romantică, departe de agitația obișnuită a covorului roșu.

Să fim sincere, te-ai gândit vreodată cum arată o întâlnire după mai bine de 25 de ani de căsnicie? Ei bine, cei doi actori ne demonstrează că flacăra se poate menține aprinsă chiar și când ești mereu în lumina reflectoarelor, iar copiii (Dylan și Carys) au crescut deja. Nu trebuie să ajungi pe Riviera Franceză pentru o escapadă în doi, dar poți să împrumuți puțin din atitudinea lor relaxată și complice.

Eleganță discretă și o escapadă de weekend

Iar imaginile publicate pe rețelele sociale vorbesc de la sine. Actrița a împărtășit cu fanii ei o fotografie superbă în care cei doi apar pe o barcă, având pe fundal peisajul spectaculos al principatului.

„Monaco Grand Prix weekend.” – Catherine Zeta-Jones, actriță

Amândoi au purtat ceea ce am putea numi o ținută sub acoperire. Și-au pus pălării și ochelari de soare, o alegere perfectă pentru a face față căldurii toride, dar mai ales pentru a se ascunde discret de ochii curioșilor. Până la urmă, vorbim despre doi dintre cei mai cunoscuți oameni din lume, care își doreau pur și simplu un moment de liniște.

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Cum notează Hellomagazine într-un material publicat recent, la același eveniment exclusivist și-au făcut apariția și surorile Kim și Khloe Kardashian, care au atras privirile într-o combinație simplă, dar de efect, cu blugi Gucci și topuri decoltate. Dar parcă tot eleganța clasică a cuplului Zeta-Jones și Douglas a furat inima publicului matur.

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Lecția de stil pe covorul roșu

Dincolo de momentele de relaxare din vacanță, Catherine rămâne o adevărată inspirație la capitolul modă pentru noi, femeile. Luna trecută, actrița premiată cu Oscar ne-a tăiat respirația la un eveniment special pentru serialul de succes Wednesday, organizat la Hollywood Forever Cemetery din Los Angeles.

Acolo, vedeta (care o interpretează impecabil pe Morticia Addams) a ales o rochie roșie mulată, cu detalii delicate de drapaj și un accent floral dramatic în zona gâtului. Peste această ținută îndrăzneață, a aruncat neglijent, dar extrem de elegant, un sacou negru supradimensionat pe umeri.

Știi genul acela de truc de styling pe care îl poți aplica și tu la o cină mai pretențioasă?

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Fix așa a procedat, completând look-ul cu pantofi negri stiletto și inele cu diamante. Machiajul a fost unul luminos: ochi conturați, ten bronzat și buze într-o nuanță nude, în timp ce părul brunet a fost lăsat în valuri lejere. Alături de ea pe covorul roșu a fost și fiica ei de pe ecran, Jenna Ortega, care a optat pentru un costum gri tăiat asimetric și un detaliu decupat pe piept.

Dincolo de ținutele impecabile și vacanțele exclusiviste, relația lor ne amintește direct că timpul petrecut în cuplu merită prioritate. Rămâne de urmărit dacă cei doi actori vor mai bifa și alte apariții surpriză în Europa vara aceasta sau se vor întoarce curând la proiectele lor cinematografice de peste ocean.