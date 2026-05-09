Kelly Clarkson, în vârstă de 44 de ani, a luat o decizie majoră privind cariera ei în televiziune. După ce a anunțat în luna februarie că renunță la emisiunea care îi poartă numele, artista se întoarce oficial în scaunul roșu pentru sezonul 30 al competiției muzicale de la NBC.

O decizie pentru familie si echilibru

Ți s-a întâmplat vreodată să simți că pur și simplu nu le mai poți duce pe toate? Între noi fie vorba, echilibrul dintre carieră și viața de mamă este o provocare uriașă, iar vedetele nu fac excepție de la această regulă. Kelly a decis să părăsească The Kelly Clarkson Show, producția sa distinsă cu premiul Emmy, la finalul celui de-al șaptelea sezon, care se încheie în toamna anului 2026.

Pe o imagine cu fundal roz publicată pe Instagram, artista a explicat clar motivele. „Am fost extrem de norocoasă să lucrez cu un grup atât de vizibil de oameni la The Kelly Clarkson Show, atât în Los Angeles, cât și în New York”, a scris ea. „Au fost atât de multe momente și emisiuni uimitoare pe parcursul acestor șapte sezoane. Sunt veșnic recunoscătoare și onorată că am lucrat alături de cea mai grozavă trupă și echipă la care ai putea spera, tot talentul și oamenii inspiraționali care și-au împărțit timpul și viețile cu noi, toți fanii care au susținut emisiunea noastră și către NBC pentru că a fost mereu un partener atât de susținător și incredibil.”

Dar adevăratul motiv ține de viața ei personală și de cei doi copii, River și Remy. Familia se mutase deja la New York (mutare care a urmat divorțului ei de Brandon Blackstock, care s-a stins din viață în august 2025 în urma unei lupte cu melanomul). „Aceasta nu a fost o decizie ușoară, dar acest sezon va fi ultimul meu ca gazdă a The Kelly Clarkson Show. Să fac un pas în spate de la programul zilnic îmi va permite să prioritizez copiii mei, ceea ce se simte necesar și corect pentru acest următor capitol al vieților noastre”, a adăugat Kelly.

Și exact asta e cheia.

Marea intoarcere in scaunul rosu

Așa cum povestește Hellomagazine într-un material recent, fanii nu au avut prea mult timp să fie triști, pentru că la doar trei luni de la acel anunț, rețeaua a confirmat un nou proiect. Artista a semnat pentru a fi antrenor în sezonul 30 de la The Voice. Aceasta marchează prima ei apariție consecutivă în emisiune din 2023 încoace.

Dacă urmărești formatul, știi probabil că ea a mai fost în juriu din sezonul 14 până în sezonul 21. A revenit apoi pentru sezonul 23, după care a renunțat temporar. Anul trecut s-a întors pentru sezonul 29, iar acum își securizează locul pentru această toamnă. Alături de ea în juriu va sta și Adam Levine, în timp ce alte două nume urmează să fie anunțate.

Rețeaua NBC a făcut marele anunț pe Instagram printr-un montaj video cu cele mai bune momente ale ei, folosind o descriere simplă: „Ea s-a îîîîntors.” Textul care a însoțit postarea a fost la fel de direct: „Echipa Kelly a reintrat în chat. Kelly Clarkson revine ca antrenor în această toamnă la The Voice! pe NBC și în streaming pe Peacock.”

Iar fanii au reacționat imediat.

Comentariile au curs în valuri pe rețelele sociale. „Regina s-a întors!”, a scris cineva. O altă persoană a adăugat: „Mulțumesc cerului că a revenit ahhhh.” Un al treilea fan a rezumat perfect entuziasmul general: „CEA. MAI. BUNĂ. VESTE. VREODATĂ. Kelly e ea.”

Subiecte grele si momente virale

Să fim sincere, talk show-ul ei ne va lipsi, pentru că a adus mereu în discuție subiecte extrem de variate. Pe parcursul anilor, Kelly a fost adesea luată prin surprindere în direct. Un moment memorabil a fost când actorul Chris O’Donnell, cunoscut din NCIS: LA, a rostit numele real al rapperului LL Cool J chiar în emisiune, lăsând-o pe gazdă complet șocată. Tot pe canapeaua ei au fost dezbătute subiecte diverse, de la noile roluri ale jurnalistei Jenna Bush Hager departe de Today Show, la paralele interesante între vedetele anilor ’70 și statutul actual de sex-simbol al actriței Sydney Sweeney, sau chiar lupta sfâșietoare cu problemele de sănătate din copilărie a actriței Susan Dey, cunoscută din The Partridge Family.

Nici momentele tragice nu au fost ocolite. Emisiunea a tratat recent pierderea lui Dylan Carter, tânărul de 24 de ani care a murit într-un accident de mașină, el fiind concurentul antrenoarei Reba McEntire în sezonul 24 de la The Voice.

Chiar dacă renunță la formatul zilnic, Kelly le-a promis fanilor că nu dispare. „Acesta nu este un adio. Voi continua să fac muzică, să susțin spectacole pe ici pe colo și s-ar putea să mă prindeți pe The Voice din când în când… nu știți niciodată unde aș putea apărea data viitoare”, a clarificat ea în mesajul de pe Instagram. „Pentru moment, vreau să vă mulțumesc tuturor atât de mult pentru că ați permis emisiunii noastre să facă parte din viețile voastre și pentru că ați crezut în noi și ați stat cu noi timp de șapte ani incredibili.”

Până să o revedem în scaunul roșu din toamnă, emisiunea ei de zi continuă cu câteva surprize de final. Pentru săptămâna care începe pe 2 martie, producția a anunțat că scaunul de gazdă va fi preluat temporar de cântăreața Pink.