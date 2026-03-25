Sofia Vergara a atras toate privirile la evenimentul media pentru sezonul 21 al emisiunii „America’s Got Talent”. Actrița a apărut marți, 24 martie, la Pasadena Civic Auditorium din Los Angeles într-o ținută care i-a pus în valoare silueta, completată de accesoriul ei preferat: o pereche de sandale cu platformă.

O ținută spectaculoasă

Vedeta a optat pentru o rochie neagră cu un corset proeminent în zona bustului, decolteu în formă de inimă și o fustă tip creion. Piesa de rezistență a fost, însă, încălțămintea. Este vorba despre o pereche de sandale Dolce & Gabbana, acoperite în întregime cu rânduri de cristale strălucitoare.

Modelul are o siluetă relativ simplă. Prezintă un vârf migdalat, o baretă de lățime medie peste degete și o curea subțire în jurul gleznei. Dar tocul stiletto amețitor este cel care transformă complet pantoful.

Recomandari Sofia Vergara a uimit într-o rochie Oscar de la Renta la gala din Los Angeles

Platformele, o semnătură personală

Nu este prima dată când actrița poartă acest model. Până la urmă, tocurile cu platformă au devenit o constantă în aparițiile sale de pe covorul roșu. Nu de puține ori, Sofia a fost văzută asortând rochii cu imprimeu de leopard la o pereche minimalistă de platforme negre. Altădată, a combinat o rochie din piele fără bretele cu un set de sandale maro din plasă de la Aquazzura.

Iar Dolce & Gabbana pare a fi una dintre mărcile ei de suflet, la care apelează frecvent pentru încălțăminte și nu numai.

De la tocuri amețitoare la confort absolut

V-ați fi gândit însă că actrița, renumită pentru tocurile amețitoare, este și imaginea unui brand de încălțăminte comodă? Deși are o pasiune evidentă pentru tocuri, Vergara a devenit în 2025 ambasador pentru Skechers, călcând pe urmele colegului ei de la „AGT”, Howie Mandel.

Recomandari (P) Duo exploziv: Sofia Vergara si Reese Witherspoon pornesc intr-o „Urmarire periculoasa”

O alegere deloc surprinzătoare.

Și campania a avut un moment de glorie anul acesta, când Sofia a apărut într-o reclamă difuzată la Super Bowl. În spotul publicitar, ea își aruncă pantofii sport „inutili” într-o piscină, alegând în schimb modelul Hands Free Slip-ins de la Skechers (o tehnologie care permite încălțarea fără a te apleca).

La evenimentul media din Pasadena, Sofia Vergara a fost prezentă alături de Howie Mandel, consolidând imaginea juriului pentru noul sezon al popularei emisiuni de talente.