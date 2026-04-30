Uneori, cele mai amuzante momente din televiziune apar complet neașteptat. Asta s-a întâmplat și în emisiunea lui Kelly Clarkson, când artista a rămas pur și simplu blocată după ce a aflat, pentru prima dată, numele real al legendarului rapper și actor LL Cool J. Totul a pornit de la o poveste aparent banală a invitatului ei, Chris O’Donnell.

O farsă nevinovată a scos la iveală secretul

Chris O’Donnell, care i-a fost coleg lui LL Cool J timp de 14 ani în serialul „NCIS: Los Angeles”, a fost întrebat de Kelly dacă s-a antrenat vreodată cu celebrul său partener. Așa a ajuns să povestească o farsă pe care i-a făcut-o acum câțiva ani. Chris apăruse pe coperta revistei Men’s Health și, știind că LL Cool J îl va tachina, a pus la cale un plan. A rugat un coleg de la recuzită să creeze o reclamă falsă în interiorul revistei, în care LL promova niște suplimente.

Iar momentul dezvăluirii a fost exact cum și-l imaginase. „Revista apare, o dăm din mână în mână, iar el, exact cum mă așteptam, făcea mișto de mine, până când cineva ajunge la o pagină și zice: «O, Todd, ești și tu aici»”, a povestit Chris, folosind numele real al rapperului.

„Cine naiba e Todd?”

În acel moment, Kelly Clarkson s-a oprit. Povestea amuzantă a trecut pe plan secund, fiind complet eclipsată de revelația numelui. „Putem să ne întoarcem la faza aia, nu m-am gândit niciodată… numele lui e Todd?!”, a întrebat ea, vizibil șocată. Chris a confirmat imediat: „Da, e James Todd Smith”. Apoi a amintit publicului și ce înseamnă acronimul LL Cool J: „Ladies Love Cool James”.

Întregul moment, relatat în detaliu de Hellomagazine, a arătat o latură complet spontană și amuzantă a interacțiunii dintre vedete. Reacția lui Kelly a fost de neprețuit. „Am auzit Cool James toată viața mea, dar era cât pe ce să nu mai aud restul poveștii, pentru că mă gândeam: «Cine naiba e Todd?»”, a mărturisit ea.

Și, pe bune, cum să o contrazici?

„cel mai tare lucru pe care l-am aflat azi”

Arătând spre o fotografie cu LL Cool J, Kelly a continuat pe un ton glumeț: „Ăsta nu e Todd, nu arată a Todd”. Te-ai fi gândit vreodată că în spatele uneia dintre cele mai iconice figuri din hip-hop se ascunde un nume atât de… clasic? Pentru Kelly, descoperirea a fost punctul culminant al zilei.

„E uimitor. E cel mai tare lucru pe care l-am aflat azi”, a concluzionat ea, amuzată de situație.

De unde vine, de fapt, numele de scenă

LL Cool J, pe numele său real James Todd Smith, s-a născut în Bay Shore, New York, și a început să cânte rap de la vârsta de zece ani. Inițial, și-a spus J-Ski, dar a renunțat la acest nume pentru a nu fi asociat cu cultura drogurilor. Numele de scenă LL Cool J a fost, de fapt, o sugestie a unui prieten, rapperul Mikey D.

A semnat cu Def Jam Recordings în 1984 și a lansat în același an single-ul „I Need a Beat”, urmat de albumul de debut „Radio” un an mai târziu. Cariera sa în actorie a început aproape simultan, cu un rol în filmul „Krush Groove” din 1985, unde s-a jucat pe sine însuși.