Campioana olimpică Lindsey Vonn, ajunsă la 41 de ani, a atras toate privirile la Marele Premiu de la Monaco. Fosta schioare a apărut duminică în garajul echipei Oracle Red Bull Racing, afișând o formă fizică de invidiat și o încredere care pur și simplu radiază.

Știm cu toate cât de greu este să te ridici după o lovitură dură, fie ea fizică sau emoțională. Iar recuperarea ei este cu atât mai impresionantă dacă ne amintim că, în urmă cu doar câteva luni, un accident devastator la schi amenința să îi încheie definitiv cariera sportivă. Asta ca să nu mai punem la socoteală și despărțirea recentă de omul de afaceri Diego Osorio. femeia asta este un munte de ambiție și un exemplu excelent de reziliență pentru noi toate.

Aparitie de senzatie în paddock

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol publicat recent, sportiva a renunțat la echipamentul de iarnă pentru o ținută perfectă de Riviera Franceză. A purtat un top alb tip bandeau, pantaloni cu talie înaltă asortați și o eșarfă verde cu motive florale aruncată neglijent pe umeri. Abdomenul ei extrem de tonifiat a fost imposibil de ignorat sub soarele mediteranean, în timp ce își lăsa părul blond să cadă liber.

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Dar dincolo de haine, atitudinea a fost cea care a contat cu adevărat. Pentru fanii care și-au făcut griji la începutul anului, imaginea cu Lindsey plimbându-se relaxată și fără niciun fel de asistență prin paddock a fost o adevărată ușurare. Să nu uităm că abia la Met Gala 2026 a fost văzută pășind pentru prima dată fără cârje.

Noua iubire și presiunea succesului

Și pentru că o revenire spectaculoasă vine adesea la pachet cu schimbări pe plan personal, zvonurile despre o nouă relație nu au întârziat să apară. Inima campioanei pare să bată acum pentru schiorul alpin francez Matthieu Bailet. Cei doi au fost surprinși împreună în New York, la cumpărături în SoHo, mergând cu metroul și chiar în culisele spectacolului de pe Broadway, „The Outsiders”. Ba chiar, fanii cu ochi de șoim au observat un emoji lăsat de ea la una dintre postările lui.

Numai că viața în lumina reflectoarelor nu este niciodată simplă, mai ales când încerci să îți regăsești echilibrul.

„Este greu să ai pielea suficient de groasă pentru a nu combate pe toată lumea care vrea să-ți spună ce să faci, sau cum să o faci. Sunt poate cinci oameni în lume care înțeleg măcar presiunea sub care m-am aflat.” – Lindsey Vonn, Campioană Olimpică

Cifrele și medaliile vorbesc de la sine, însă costul emoțional este adesea invizibil lumii din afară.

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Ce urmeaza pentru campioana

Recuperarea ei merge într-o direcție fantastică. Luna trecută a primit o veste uriașă: a fost nominalizată în echipa de schi alpin a Statelor Unite pentru sezonul viitor. Un pas imens pentru cineva care abia învăța din nou să meargă normal.

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Decizia finală privind participarea ei la competiții se va lua probabil spre sfârșitul anului. Până atunci, întrebarea dacă va mai concura la nivel profesionist rămâne deschisă, dar ambiția ei ne oferă o lecție excelentă despre cum să ne reconstruim viața, pas cu pas, după orice căzătură.