Prințesa muzicii pop a reușit să evite închisoarea după arestarea sa din luna martie pentru conducere sub influența substanțelor. În dimineața zilei de luni, 4 mai, Britney Spears a acceptat un acord de recunoaștere a vinovăției care o scapă de cele mai grave consecințe.

Cifrele și faptele din dosar vorbesc de la sine.

Cum a scapat vedeta de gratii

Știi prea bine cât de greu este să te aduni când simți că toată lumea este cu ochii pe tine. Ei bine, fix asta a trebuit să facă Britney. Avocatul ei, Michael Goldstein, a confirmat vestea cea mare legată de decizia instanței. „Prin pledoaria ei de astăzi, Britney și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul său. Ea a făcut pași semnificativi pentru a implementa o schimbare pozitivă.”

Și nu se oprește aici. Apărătorul a explicat că eforturile ei de a se schimba l-au impresionat pe procurorul districtual din comitatul Ventura. Astfel, s-a ajuns la decizia de a reduce acuzația din dosarul cântăreței. Vedeta „apreciază această discreție și este recunoscătoare și pentru valul de sprijin pe care l-a primit.” Practic, acuzația inițială de conducere sub influența substanțelor (DUI) a fost respinsă. Ea a pledat vinovată pentru o acuzație mai mică, mai exact conducere imprudentă implicând alcool și/sau droguri. În schimb, a primit o eliberare condiționată de 12 luni. Mai are de plătit niște amenzi și taxe impuse de stat, plus obligația de a finaliza un curs specific pentru șoferii prinși în astfel de situații. A primit totuși credit pentru timpul petrecut deja în custodie.

Drumul spre vindecare si presiunea celor din jur

Dar hai să vedem cum s-a ajuns la această situație extremă. Într-un material amplu publicat recent de Theblast, aflăm că prima acuzație contravențională a fost formulată joia trecută. Era vorba despre un capăt de acuzare pentru conducere sub influența unui amestec de alcool și droguri. Să fim serioși, presiunea divorțului de Sam Asghari și-a spus cuvântul destul de dur în viața ei emoțională. Sursele spun că interpreta a petrecut foarte mult timp singură după despărțire. Această izolare a determinat-o să facă „alegeri proaste”. Se simțea pur și simplu „invincibilă” după ieșirea de sub tutelă. Un apropiat a mărturisit că „pentru o vreme, a simțit că nu există consecințe reale.”

Apoi a urmat un episod cel puțin bizar. Chiar în ziua în care a ieșit din clinica de reabilitare, a fost fotografiată pe scaunul pasagerului dintr-un Mercedes-Benz G-Wagon. Avea picioarele pe bord, lipite de parbriz, în timp ce un șofer o conducea. Prietenii interpretei hitului „Oops!… I Did It Again” sperau la stabilitate, deși știau că nu o pot forța să facă nimic. Erau doar ușurați că nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului inițial care a dus la arestare.

Rolul baietilor in toata aceasta poveste

Numai că viața bate filmul. Băieții ei, Sean Preston și Jayden James, au avut un cuvânt greu de spus în decizia ei de a se interna. O sursă (care cunoaște bine dinamica familiei) a explicat clar situația. „Au fost clari cu ea. Vor doar ca ea să fie sănătoasă”. Și chiar îi era teamă de închisoare. Așa că a stat 3 săptămâni la dezintoxicare, ieșind de acolo sănătoasă și sobră. Apropiații și-ar fi dorit să rămână mai mult în acea facilitate, dar ea a ales pana la urma să plece.

Oficialii explică faptul că decizia favorabilă din instanță se acordă de obicei persoanelor care arată o anumită atitudine. Mai precis, celor care demonstrează „motivare personală pentru a aborda problemele de fond prin reabilitare sau printr-un program de tratament pentru droguri și alcool.”

Surpriza din spatele usilor inchise

Iar acum vine partea care te face să te întrebi cum stau lucrurile, de fapt, în familiile celebre. Stai puțin, băieții o trimit la clinică, dar ce fac ei între timp? Sursele o spun destul de direct: cei doi fii au profitat de absența mamei lor. S-au mutat în conacul ei de parcă ar fi fost proprietari absolut legitimi.

Au început să vină și să plece după bunul plac. Conduceau mașinile ei scumpe și trăiau pe picior mare. Comportamentul lui Sean și Jayden nu a fost deloc subtil, bucurându-se din plin de avantajele carierei ei de succes. Sursa a sugerat că ei au împins-o spre reabilitare doar pentru a putea trăi luxos în lipsa ei. La acel moment, reprezentantul lui Britney declarase oficial doar că vedeta se internează pentru a primi ajutorul și sprijinul de care avea nevoie.