O alertă alimentară de urgență vizează batoanele de ciocolată marca Cali-Gold, comercializate în cunoscutele lanțuri de magazine B&M și Home Bargains. Motivul retragerii de la raft este un „risc periculos pentru sănătate” asociat cu consumul acestor produse.

Ce produse sunt vizate de retragere

Rechemarea vizează, în mod specific, batoanele de ciocolată sub brandul Cali-Gold. Acestea au fost disponibile la vânzare în magazinele B&M și Home Bargains, două rețele de retail foarte populare (în special pentru prețurile accesibile).

Iar faptul că alerta este una de urgență sugerează că problema identificată nu este una minoră.

Motivul exact al alertei

Aici lucrurile stau puțin diferit față de alte alerte. Notificarea oficială menționează un „risc periculos pentru sănătate”, fără a oferi, cel puțin pentru moment, detalii concrete despre natura acestuia. Nu se știe încă dacă este vorba de o contaminare bacteriană, un alergen nedeclarat sau o cu totul altă problemă de siguranță alimentară.

Dar ce înseamnă, pe bune, un risc „periculos”?

Lipsa detaliilor concrete poate crea, clar, confuzie și îngrijorare în rândul consumatorilor care au apucat deja să cumpere ciocolata. Se așteaptă ca autoritățile responsabile să comunice informații suplimentare în perioada imediat următoare, pentru a clarifica exact pericolul.

Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat ciocolata

Ai cumpărat recent un baton de ciocolată Cali-Gold din B&M sau Home Bargains? Atunci sfatul principal este să nu consumi produsul. Prudența este cea mai bună abordare până la clarificarea completă a situației.

De obicei, în astfel de cazuri, produsele vizate de o rechemare pot fi returnate la magazinul de unde au fost achiziționate. Clienții ar trebui să primească înapoi contravaloarea produsului, de multe ori chiar și fără a mai fi nevoie de bonul fiscal.