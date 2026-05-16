Sienna Miller tocmai ne-a demonstrat că poți străluci chiar și atunci când abia mai stai pe picioare de oboseală. Actrița de 44 de ani a bifat o apariție rară pe covorul roșu din New York, la brațul partenerului ei, Oli Green, la foarte scurt timp după ce a devenit mamă din nou.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele să arate impecabil când acasă le așteaptă un nou-născut care plânge din oră în oră? Sinceră să fiu, secretul pare să fie o doză uriașă de asumare a realității și o garderobă minimalistă care pur și simplu nu dă greș. Pentru noi, femeile care jonglăm constant cu viața profesională și familia, onestitatea ei legată de epuizare este o gură de aer proaspăt.

Vestea că actrița și-a mărit familia a fost confirmată abia pe 11 mai. Acesta este al doilea copil al cuplului, Sienna mai având o fiică, Marlowe, dintr-o relație anterioară cu actorul Tom Sturridge.

Recomandari Actrița Ellen Barkin, de nerecunoscut la 71 de ani într-o apariție rară la New York

Lecția de stil minimalist după o noapte nedormită

Dar ce a purtat, pentru că avem ce învăța de aici. La premiera mondială a filmului „Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War” de la Regal Times Square, Sienna a ales o rochie lungă, gri, fără bretele. Designul ușor structurat și drapat a căzut perfect, fiind completat de pantofi albi cu vârf ascuțit și cercei argintii statement. O ținută curată, elegantă, care nu necesită ore întregi de pregătire.

Și pentru că tot vorbim de apariții de cuplu, Oli Green, în vârstă de 29 de ani, a asortat un costum gri deschis, croit impecabil, cu o cămașă în dungi.

Iar declarațiile ei de la eveniment sunt de-a dreptul adorabile. Așa cum a relatat Hellomagazine zilele trecute, actrița nu s-a ferit nicio secundă să recunoască haosul frumos al primelor zile cu un bebeluș.

„S-a întâmplat. Am un bebeluș mic alături. Simt că este o mică provocare să leg propoziții. Dorm foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de bebelușul meu.” – Sienna Miller, Actriță

O apariție rară alături de Oli Green

Cei doi sunt împreună din 2021 și preferă să își trăiască povestea departe de agitația tabloidelor. La evenimentul de joi, unde au participat și actori precum John Krasinski și Michael Kelly, cuplul a părut extrem de relaxat și afectuos pe covorul roșu. (Mic pont: e o dovadă clară că un stIl coordonat discret și o atitudine naturală fac mult mai mult decât orice ținută ostentativă).

Recomandari Sienna Miller a nascut al treilea copil la 44 de ani. Actrita a inghetat ovulele la 40 de ani

Cum va echilibra actrița proiectele viitoare cu viața de mamă. Până una alta, ne bucurăm să vedem o femeie care își îmbrățișează noua realitate cu zâmbetul pe buze și ne amintește că primele zile de maternitate sunt la fel de obositoare pentru toată lumea, indiferent de statut.