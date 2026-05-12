Sienna Miller trăiește din nou bucuria maternității la 44 de ani. Actrița tocmai a confirmat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său, al doilea împreună cu partenerul ei actual, actorul Oli Green. Este o veste care ne amintește că nu există un calendar universal valabil pentru a-ți construi viața de familie, iar deciziile personale nu trebuie să urmeze tiparele cu care am fost obișnuite.

Primele zile cu noul bebeluș acasă

Vestea a fost dată inițial într-un interviu acordat pentru E! News, unde Sienna a povestit că micuțul a ajuns deja acasă. Și, să fim sincere, primele zile cu un nou-născut arată cam la fel pentru toată lumea, indiferent de contul din bancă sau de celebritate. Oboseala își spune cuvântul rapid, iar cafeaua devine o necesitate absolută.

„S-a întâmplat. Am un bebeluș mic în camera alăturată. Simt că a lega propoziții este o mică provocare acum. Am dormit foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de bebelușul meu”, a declarat actrița.

Recomandari Sienna Miller a nascut al treilea copil la 44 de ani. Actrita a apelat la congelarea ovulelor

Maternitatea la 20 versus 40 de ani

Sienna mai are o fiică adolescentă de 13 ani, Marlowe, din fosta relație cu Tom Sturridge, și o fetiță de doi ani cu actualul ei partener. Iar asta îi oferă o perspectivă extrem de interesantă asupra modului în care te raportezi la rolul de mamă în etape complet diferite ale vieții. Multe femei simt că abia după 40 de ani reușesc să atingă acel echilibru real între nevoile personale și familie.

Într-un material publicat de curând de Unica, vedeta explică foarte clar cum s-au așezat prioritățile ei odată cu trecerea timpului.

„După ce am avut un copil la 29 de ani, apoi unul la 42 și acum la 44, este mult mai ușor atunci când nu mai ai conflictul de a te simți împrăștiată și dorința de a face X, Y sau Z. Viața este într-o zonă mult mai stabilă. Cred că perioada de 30 de ani este un haos. Până ajungi la 40, ești în punctul în care zici: ‘Cam știu cine sunt și chiar nu-mi pasă de ce cred ceilalți’”, a explicat ea pentru revista Glamour.

Recomandari Flavia Mihășan, despre iubitul cu 5 ani mai tânăr și al treilea copil

Presiunea societății și standardele duble

Câte dintre voi recunosc situația?

Între noi fie vorba, presiunea pe care societatea o pune pe umerii femeilor când vine vorba de ceasul biologic este uriașă. Dacă ai trecut vreodată prin discuții nesolicitate la mesele în familie despre „când faci un copil”, știi exact cât de greu poate fi. Dar Sienna a ales să nu se lase definită de aceste reguli nescrise. Ea a punctat un adevăr dureros legat de standardele duble (mai ales în industria divertismentului, dar și în viața de zi cu zi).

„Sunt un om mult mai ancorat în realitate. Nu judecăm bărbații care fac copii la 80 de ani. De ce naiba există un astfel de tipar de discuție în cazul femeilor? Îmi fac lucrurile în felul meu și iubesc acest fapt”, a adăugat actrița.

Recomandari Andra, declaratii despre cel de-al treilea copil. Sotia lui Catalin Maruta a rupt tacerea: ”Am spus mereu ca ne dorim multi”

Numai că această libertate a venit și cu o decizie asumată medical. Sienna a menționat că alegerea de a-și îngheța ovulele la vârsta de 40 de ani a fost pasul esențial care a ajutat-o să elimine stresul legat de timp și să se bucure de prezent.

Diferența de vârstă în relația de cuplu

Un alt aspect care atrage atenția este relația ei cu Oli Green, care este cu 14 ani mai tânăr. La prima vedere, ai putea crede că diferența de vârstă ar aduce provocări majore de comunicare.

Sienna însăși recunoaște că nu plănuise absolut deloc să se îndrăgostească de cineva mai tânăr. „M-am îndrăgostit destul de repede. Nu am fost în modul: ‘O să-mi iau un iubit mai tânăr’. A fost mai degrabă: ‘La naiba! De ce ești tânăr? E atât de enervant’. Există o diferență în felul în care acea generație de bărbați respectă femeile. Este specific lui, este foarte înțelept și echilibrat, dar cred că ține și de generația respectivă. Au crescut într-un mediu ceva mai echitabil”, a concluzionat actrița.

Și exact asta e cheia.

Decizia ei de a-și îngheța ovulele la 40 de ani nu i-a oferit doar timp fizic. I-a asigurat și spațiul mental necesar pentru a construi o familie exact atunci când a simțit că mediul este cel potrivit, alături de un partener dintr-o generație care vede egalitatea în cuplu ca pe o normalitate, fără presiuni exterioare.