O petrecere tematică, ținută jungle, și un comentariu complet deplasat de la un șef. Așa începe o poveste pe care, din păcate, multe femei o recunosc. „Mi-a spus că am sânii foarte mari și că îi plac”, povestește o jurnalistă, în timp ce se holba la pieptul ei „ca un personaj de desene animate”. O colegă, Lauren*, a văzut totul și a liniștit-o cu câteva cuvinte cheie: „A, da. Așa e el. Are o oarecare reputație.”

Fără să spună prea multe, Lauren a transmis tot ce era de știut. Acel senior, să-i zicem Tim*, mai făcuse asta, iar celelalte femei din birou știau deja să stea departe de el la petrecerile firmei. Aceste schimburi subtile de informații poartă un nume: rețeaua de șoapte.

Ce sunt, de fapt, rețelele de șoapte

La bază, aceste rețele sunt schimburi informale de informații, nu de puține ori la locul de muncă, menite să ajute femeile și grupurile minoritare să navigheze inegalitatea de gen, violența și hărțuirea sexuală. Ele funcționează pe o premisă sumbră. Anume, că tu sau o colegă veți experimenta la un moment dat o formă de violență sexuală, iar raportarea oficială a incidentelor are șanse mici să ducă la vreo formă de justiție sau tragere la răspundere.

Și totuși, în ciuda avertismentului primit, noaptea s-a terminat dezastruos pentru jurnalistă. Mâini nedorite i-au apucat talia și spatele în timp ce Tim încerca să o învârtă pe ringul de dans. Cuvintele i-au țâșnit ca o fiere: „Cară-te, pe bune, cară-te de aici!”, până când, surprins, bărbatul și-a slăbit strânsoarea.

De la bârfă la autoapărare

V-ați întrebat vreodată de ce „bârfa” e considerată o chestie de femei? Istoric, cuvintele femeilor au fost adesea învelite într-un aer de neîncredere. Această superstiție a fost întărită în Evul Mediu, când bârfa, inițial un termen fără gen, a devenit codificată ca fiind feminină.

Cuvântul, folosit inițial pentru a descrie o relație cu Dumnezeu (gossip, sau God-sibb), era sacru. De-a lungul secolelor, a evoluat pentru a descrie grupuri de femei de încredere, cum ar fi călugărițele sau moașele, dar treptat a căpătat un aer de mister și neîncredere. Mai târziu, „bârfa” a ajuns să însemne o femeie neascultătoare, vorbăreață, care ar vărsa secrete sau și-ar vorbi de rău soțul. Bârfitoarele erau considerate păcătoase.

Aici stă, de fapt, problema: femeile vor să fie luate în serios, dar nu au un sistem singular care să le ajute în mod fiabil.

Când avertismentele devin periculoase

Rețelele de șoapte prosperă pentru că sprijinul și justiția din lumea reală lipsesc. Iar cererea pentru protecție de la egal la egal a dus chiar la apariția unor afaceri care oferă asistență specializată. Numai că riscurile sunt pe măsură.

Membrele grupului de Facebook „Are We Dating The Same Guy” (Ieșim cu același tip?) au învățat asta pe pielea lor. S-au trezit cu procese de defăimare pentru că se avertizau reciproc în legătură cu parteneri potențial periculoși. Reacția este adesea rapidă și deosebit de vicioasă.

Atacul care a expus 70.000 de femei

O aplicație numită Tea, creată pentru a oferi un astfel de spațiu sigur, s-a aflat în centrul unei controverse uriașe. A fost spartă de un grup de pe un site din Manosferă (comunități online dedicate promovării masculinității și misoginismului).

Atacul a expus mii de femei unui pericol imens.

Hackerii au publicat informații personale precum adrese de domiciliu, permise de conducere, aproximativ 70.000 de fotografii și mesaje private. Alături de datele scurse, au lăsat un mesaj înfiorător: „distracție plăcută.”

Aceste spații, online și offline, sunt adesea ultimul bastion unde vocile supraviețuitoarelor primesc beneficiul îndoielii în fața presupușilor agresori. Până la urmă, există o consolare în privirile complice, în încuviințările din cap și în sanctuarele de sprijin. În schimbul poveștilor lor, femeile primesc susținere și, poate cel mai important, sunt crezute.