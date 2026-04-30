O pauză la spa nu mai înseamnă de mult doar un jacuzzi și o piscină. Acum, spațiile de wellness sunt dotate cu tehnologii de ultimă oră, de la camere hiperbarice la saune cu infraroșu și perfuzii cu vitamine, concentrându-se la fel de mult pe vindecarea rapidă, cât și pe relaxarea profundă. Dacă visezi la o evadare în care să te deconectezi pe bune, hai să vedem câteva locuri de vis din Marea Britanie care duc conceptul de răsfăț la un alt nivel.

Refugiul clasic și confortabil

Dacă tot ce îți dorești este un loc primitor și plin de farmec, Dormy House din Cotswolds este răspunsul. Imaginați-vă o fermă cochetă din secolul al XVII-lea, transformată într-un hotel boutique cu doar 39 de camere. Este definiția confortului, cu șeminee în care arde focul și canapele moi care te invită la relaxare. Spa-ul de aici este pur și simplu magic, cu o piscină interioară infinită luminată de lumânări, o cadă cu hidromasaj și un duș experiențial care imită o ploaie tropicală în cel mai plăcut mod posibil. Tratamentele folosesc produse Temple Spa și Proverb, iar meniul include de la masaje cu ulei cald la experiențe în tancuri de plutire.

Inovație și wellness modern

Dar dacă ești în căutarea unei experiențe ultra-moderne, Rudding Park, aflat lângă Harrogate, schimbă complet regulile jocului. Aici, tradiționalul se întâlnește cu tehnologia de vârf. Pe lângă facilitățile clasice, spa-ul inovator include păstăi de meditație audio, o zonă de cromoterapie Mandala și o sală de relaxare AV. Iar piesa de rezistență se află pe acoperișul plin de verdeață: o piscină cu hidromasaj, o saună cu pereți de sticlă ce oferă panorame uimitoare asupra peisajului rural din Yorkshire, o cameră cu terapie cu lumină solară și chiar o capsulă de oxigen.

O adevărată revoluție în wellness.

Evadare eco-friendly pe malul mării

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te relaxezi într-o saună cu vedere directă la ocean? La hotelul The Scarlet din Cornwall, acest vis devine realitate. Rezervat exclusiv adulților, acest loc este o gură de aer proaspăt, atât la propriu, cât și la figurat. Construit pe o stâncă deasupra plajei Mawgan Porth, hotelul impresionează prin arhitectura sa ecologică și un spa care te conectează cu natura. Găsești aici o piscină naturală în aer liber (filtrată de un sistem viu de stuf), o saună din lemn de cedru pe faleză și tratamente ayurvedice. O experiență unică sunt sesiunile de hammam DIY pentru cupluri, unde vă puteți acoperi reciproc cu nămol mineral și scrub aromatic.

Când arta întâlnește relaxarea

Nu multe spa-uri pot fi considerate o formă de artă imersivă, însă exact asta se întâmplă la Beaverbrook, în Surrey. Spa-ul de aici are un tavan vibrant din vitralii, creat de artistul Brian Clarke, care te face să te simți ca și cum ai fi învelită într-un curcubeu. Wellness-ul (și este unul de top) se concentrează pe puterea naturii, cu o listă de servicii ce include terapie personalizată cu oxigen hiperbaric, infuzii de vitamine IV și chiar ceremonii de lună plină. Într-o analiză recentă a celor mai bune destinații de wellness, Independent subliniază că designul piscinei interioare dă impresia că pe suprafața apei plutesc flori. Iar pentru serile de după relaxare, hotelul oferă un cinematograf, un restaurant japonez și un bar în stil Art Deco.