Răzvan Kovacs și Ella Vișan, două dintre cele mai cunoscute figuri de la „Insula Iubirii”, alimentează zvonurile unei posibile relații. Deși evită să confirme oficial, declarațiile lor aproape identice și o vacanță la Londra par să spună o poveste completă, la doar trei luni de la despărțirea lui Răzvan de Ema Oprișan.

Declarațiile lui Răzvan Kovacs

DJ-ul care a stârnit controverse la „Insula Iubirii” pare să-și fi găsit liniștea alături de o altă fostă concurentă, Ella Vișan. Întrebat despre natura relației lor, Răzvan a oferit un răspuns calculat, care lasă loc de interpretări. El a recunoscut că percepția sa asupra Ellei s-a schimbat radical.

„Nu sunt încă pregătit de o declarație în acest sens, dar Ella e un om super mișto. Și am cunoscut o altă variantă decât cea de la insula iubirii pe care o criticam și nu o înțelegeam”, a declarat Răzvan Kovacs.

Ella Vișan, un răspuns la fel de misterios

De cealaltă parte, Ella Vișan, care a avut o relație tumultoasă cu ispita Teo Costache în sezonul 9 al emisiunii, a adoptat o atitudine la fel de precaută. Răspunsul ei este izbitor de similar cu cel al lui Răzvan. Cum vine asta?

„Momentan, nu sunt pregătită să dau o declarație în acest sens. Mulțumesc! Nu mi-aș dori să fie nimic scos din context. Răzvan este un om tare bun, pe care nu aș vrea să îl pun în dificultate, mai ales în această perioadă”, a afirmat și ea.

Coordonarea asta spune multe, nu-i așa?

Vacanță la Londra și indicii pe Instagram

Dincolo de declarațiile calculate, faptele par să vorbească de la sine. Dacă acum o zi apăreau pe InstaStory ținându-se de mână, acum cei doi s-au fotografiat direct din Marea Britanie, bucurându-se de o mică vacanță la Londra. Mai mult, fiind întrebată în secțiunea de comentarii dacă Răzvan este doar fotograful ei personal sau ceva mai mult, Ella Vișan a răspuns simplu și direct, cu emoticoane cu inimioare.

Reacția la podcastul fostei iubite

Numai ca acest nou capitol din viața lui Răzvan se desfășoară pe fundalul unei despărțiri încă proaspete de Ema Oprișan (anunțată oficial în ianuarie 2026). Recent, Ema a participat la un podcast unde a vorbit pe larg despre relația lor, iar reacția lui Răzvan nu a întârziat să apară pe rețelele de socializare.

„Bă, din tot ce a povestit femeia aia acolo în două ore de podcast, singurele titluri care apar din podcastul ăsta sunt: «Răzvan a făcut», «Răzvan a lăsat», «Răzvan a aruncat», «Răzvan a băgat» (…). Am să vă spun mai multe într-o zi, dar până atunci stați aproape”, a transmis Răzvan, promițând că va oferi propria versiune a poveștii la momentul potrivit.