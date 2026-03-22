Dacă vrei să obții sprâncene mai pline, dar cu un aspect natural, creioanele speciale pentru sprâncene sunt soluția surprinzător de simplă. Cu vârfuri de pâslă ultra-fine, aceste instrumente acționează mai degrabă ca o pensulă minusculă, permițându-ți să desenezi linii asemănătoare firelor de păr exact acolo unde ai nevoie. obții efectul de microblading fără ace, angajament sau programări costisitoare.

Spre deosebire de creioanele clasice sau de pomade, care umplu zone mai mari, aceste „pen-uri” se bazează pe precizie. „Au o formulă mai transparentă, ceea ce le face grozave pentru a crea linii realiste, asemănătoare firelor de păr, care se îmbină perfect cu părul tău real”, explică makeup artistul Amrita Mehta.

Cel mai bun per total: Benefit Cosmetics Mighty Fine Brow Pen

De ce să desenezi un singur fir de păr când poți desena trei deodată? Creionul Mighty Fine de la Benefit Cosmetics, câștigător al premiului Allure Best of Beauty 2025, are un vârf cu trei capete pentru a trasa mai multe linii simultan. Fiecare linie este la fel de subțire ca o foaie de hârtie, ceea ce face umplerea sprâncenelor incredibil de ușoară. E drept că există o mică perioadă de acomodare la început, deoarece trebuie să ții creionul perpendicular pe sprâncene pentru ca toate cele trei vârfuri să atingă pielea. Dar odată ce te obișnuiești, liniile se desenează practic singure.

Recomandari Look Optic lansează ochelarii Davis de la 68 de dolari alături de Elaine Welteroth

Produsul este disponibil în opt nuanțe și are o formulă rezistentă la transfer și transpirație. Sarah Han, editor de comerț, a confirmat eficiența: „Nu îmi fac un look de sprâncene pline în fiecare zi, dar când o fac, acest creion de la Benefit face totul atât de ușor. Un beneficiu uriaș este finisajul rezistent la apă, așa că nu trebuie să-mi fac griji că se vor întinde cozile sprâncenelor pe parcursul zilei.”

Iar Sarah Kinonen, director asociat de frumusețe, a adăugat: „La prima vedere, creionul Mighty Fine pare intimidant – ca un Papermate cu trei vârfuri – dar dacă eu, cel mai nepriceput makeup artist din echipa Allure, îl pot folosi pentru a umple cu ușurință secțiunile rare (și cu puțină mizerie), nu există nicio îndoială că își merită titlul de «câștigător».”

Ideal pentru începătoare: Maybelline Build-a-Brow 2-in-1

Te-ai luptat vreodată cu un produs de sprâncene care a ieșit prea închis sau prea blocat, de parcă ar fi fost desenat cu un marker? Dacă sună familiar, creionul 2-în-1 Build-a-Brow de la Maybelline este perfect pentru tine. Acest produs, si câștigător al premiului Allure Best of Beauty 2025, are un design cu două capete: un creion tip stilou și un gel de fixare. Poți umple golurile cu stiloul subțire, care creează linii fine și transparente, iertătoare chiar dacă mâna nu îți este perfect sigură.

Recomandari Under Armour Arc 96 aduce look-ul anilor ’90 cu tehnologie de top la 125 de dolari

Angela Trakoshis, editor de shopping, a spus: „Între sesiunile de microblading, această alegere de la farmacie este tot ce am nevoie și mai mult. Este cel mai ușor și mai prietenos produs pentru sprâncene de pe piață.” Și Sarah Kinonen a completat: „Îmi place să-mi vopsesc sprâncenele, dar în cele aproximativ două săptămâni în care pigmentul începe să se estompeze, am nevoie de ceva care să umple golul – la propriu.”

Cea mai mare rezistență: Anastasia Beverly Hills MicroStroke

Anastasia Soare, fondatoarea Anastasia Beverly Hills, este considerată regina sprâncenelor, așa că nu e de mirare că brandul său oferă instrumente de top. Creionul MicroStroke Detailing Brow Pen este alegerea ideală atunci când rezistența este prioritară. Formula sa rezistentă la apă face față transpirației și umidității.

Promisiunea brandului este o rezistență de 24 de ore.

Recomandari Nike Air Force 1 Black Patent costă 125 de dolari și vine cu un look de gală

Deși a fost testat doar pentru aproximativ 12 ore, rezultatele au fost concludente. Vârful ultra-fin creează linii precise, iar peria de la celălalt capăt ajută la estomparea naturală. „Nu am fost niciodată o adeptă a creioanelor-stilou pentru sprâncene. (Doar creioane clasice!) Dar după ce am început să folosesc acest nou stilou, nu am mai privit înapoi”, a mărturisit Melanie Curry, manager asociat.

Alte opțiuni de top pentru orice buget

Hai să vedem și alte variante excelente. L’Oréal Paris Faux Brow (13 dolari) este similar cu cel de la Benefit, dar are un vârf cu două capete (în loc de trei), fiind ideal pentru cineva cu sprâncene deja pline care are nevoie doar de mici corecții. Pentru cea mai bună gamă de nuanțe, Nyx Professional Makeup Lift & Snatch Brow Tint Pen (13 dolari) oferă 10 opțiuni, de la Gri-Negru la Caramel, iar formula sa rezistă până la 16 ore.

În final, Urban Decay Brow Blade (28 dolari) este perfect pentru precizie maximă. Acesta combină un creion-stilou cu un creion retractabil, oferind atât definire prin linii fine, cât și umplere subtilă. Este compromisul perfect pentru cineva care dorește efectul de microblading, dar ezită să folosească doar un stilou.

Cum se folosește corect un creion de sprâncene

Înainte de a începe, asigură-te că sprâncenele tale sunt „complet curate și fără uleiuri”, avertizează makeup artistul Katie Jane Hughes. Asta înseamnă fără cremă hidratantă, seruri sau iluminator în zona respectivă. Orice produs uleios poate face ca stiloul să alunece sau să se estompeze rapid.

Makeup artistul Lila Childs recomandă aplicarea creionului după fondul de ten și corector, pentru a nu acoperi din greșeală liniile proaspăt desenate. Tehnica este, si, importantă. „Folosesc o presiune ușoară și aplic câteva linii scurte spre partea din față a sprâncenei pentru a crea un efect ușor ciufulit și apoi câteva linii ușoare la coada sprâncenei pentru a o alungi”, spune Childs.

Iar în ceea ce privește alegerea culorii, sfatul Amritei Mehta este esențial. Ea recomandă să „folosești un creion care este puțin mai deschis [decât firele naturale de păr] pentru a adăuga dimensiune și volum fără a face sprânceana prea închisă la culoare.”