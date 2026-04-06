Killa Fonic și iubita sa, Dana, și-au spus adio după o relație de 10 ani. Despărțirea a avut loc la începutul acestui an, însă a fost ținută departe de ochii publicului până acum, când tânăra a decis să facă primele declarații oficiale despre acest subiect.

O relație de 10 ani, ajunsă la final

Dana, fosta parteneră a artistului, a confirmat oficial separarea care s-a petrecut în urmă cu câteva luni. Într-o declarație publică, ea a explicat motivele care au stat la baza deciziei, una asumată de ambele părți și bazată pe viziuni diferite asupra viitorului.

„Aș vrea să spun că la începutul acestui an, noi am decis să ne despărțim, pentru că valorile și principiile noastre nu mai coincideau. Viziunea noastră despre viitor și despre viață nu mai era aceeași și am decis că e mai sănătos pentru noi să alegem drumuri separate”, a declarat Dana.

Anunțul separării vine la scurt timp după un moment care a aprins imaginația fanilor. Killa Fonic a urcat pe scenă alături de fosta sa iubită, Irina Rimes, iar speculațiile nu au întârziat să apară. Să fie oare o împăcare la orizont între cei doi artiști, din a căror poveste de dragoste s-au născut atâtea piese cunoscute? Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Momentul artistic nu a avut nicio legătură cu despărțirea de Dana, care se produsese deja de câteva luni.

Dar cum rămâne, până la urmă, relația dintre Killa și Dana după un deceniu împreună? Tot Dana este cea care lămurește lucrurile, subliniind că respectul reciproc a rămas, în ciuda drumurilor separate pe care au ales să meargă.

„Asta nu înseamnă că ne urâm, nu înseamnă că ne vorbim urât sau că ne tratăm cu lipsă de respect. Noi încă avem o comunicare normală și sănătoasă, pentru că nu poți șterge 10 ani din viața unui om nici dacă ai încerca.”

Un mesaj cât se poate de clar.

Iar tânăra a avut și un mesaj pentru cei care creează scenarii online, cerând discreție și realism. „Singurul lucru pe care vreau să îl spun, pentru că eu, cu siguranță, nu voi mai vorbi despre asta pe internet, este că nu este absolut deloc sănătos să romantizezi oameni pe care nu îi cunoști și să creezi o telenovelă din viața altora”, a mai declarat aceasta. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, însă o fac într-un mod matur (un exemplu, poate, pentru alte cupluri din showbiz), păstrând o comunicare civilizată.