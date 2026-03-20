Joao Fonseca, fenomenul brazilian de 19 ani, face furori la Miami Open. Îmbrăcat lejer, cu un tricou On de culoare albăstruie, o brățară de fitness Whoop și un Rolex cu ramă canelată, tânărul sportiv pare stăpân pe situație în timpul interviurilor. Și, dincolo de aparențe, prezența sa este magnetică; jurnaliștii și membrii staff-ului îl urmăresc cu privirea oriunde se mișcă.
După doi ani în circuit și o ascensiune fulminantă în ultimul an, Fonseca pare că a trecut la nivelul următor.
Mentalitatea de campion
Tânărul sportiv, încă zvelt și cu membre lungi, specifice adolescenței, are un mers sigur și o atitudine de învingător. Nu mai e vorba doar de lovituri, ci de strategie. El însuși recunoaște transformarea. „Cred că înțeleg puțin mai bine cum joacă jucătorii de top – nu tehnic, ci mental”, spune el. „Cum să gestionezi punctele importante, cum să deschizi un meci. Încep să înțeleg mai multe trucuri ale jocului.”
Duelul cu Sinner, un test de maturitate
Această nouă înțelegere a fost vizibilă în meciul din optimi de la Indian Wells, acum câteva săptămâni. Acolo, pentru prima dată în carieră, l-a înfruntat pe numărul doi mondial, Jannik Sinner. Fonseca a luptat în ambele seturi până la tiebreak, având chiar și trei mingi de set în primul. Cu forehand-urile sale nucleare, a părut o amenințare reală la adresa dominației lui Sinner.
Dar cum e să joci contra unui astfel de colos? „Știam că nu prea există o slăbiciune pe care să o pot ataca cu puterea mea. Știam că dacă lovesc tare, mingea se va întoarce la fel de tare, așa că unul dintre cele mai importante lucruri [pentru mine când joc cu Jannik] este să mențin constanța la cel mai înalt nivel. Pur și simplu nu ratează mingea.”
Obiectivul e clar: top 5 mondial
Speculațiile din lumea tenisului îl văd deja un rival pentru duo-ul Sinner-Alcaraz. Fonseca, în schimb, se bazează pe propria încredere. După ce a spart gheața anul trecut la Australian Open și Miami Open, a câștigat două titluri în circuit. E drept că o accidentare la spate l-a încetinit acum câteva luni, dar Indian Wells a arătat că s-a întors în formă maximă.
„Mă simt 100% acum și bine pe teren”, declară el. „Aș spune că încercăm să-mi îmbunătățim jocul, dar și mentalitatea – și fizicul – pentru a concura la nivelul la care vreau să fiu, adică top cinci în lume. Este important pentru mine să mă concentrez și pe lucrurile mărunte.”
Și pentru a se feri de supra-analiză în timpul liber, Fonseca are o metodă surprinzătoare: joacă Catan cu echipa sa. Te-ai fi gândit că un joc de societate e secretul relaxării la acest nivel?
Adorat de publicul din Miami
În Florida de Sud, unde comunitatea braziliană este numeroasă, Fonseca este deja un star. Directorul turneului, fostul jucător James Blake, a declarat public că brazilianul merită să joace pe arena principală cât timp rămâne în competiție. Asta s-a și întâmplat, meciul său din turul doi fiind programat împotriva lui Alcaraz, după ce Fonseca a luptat eroic în primul său meci (împotriva maghiarului Fábián Marozsán) pe care l-a câștigat în trei seturi.
Pana la urma, presiunea publicului pare să-i priască. „Când eram mai tânăr, eram puțin timid pe teren. Simțeam [publicul] aproape mai mult ca pe o presiune. Aici este aglomerat, este gălăgie, are vibrația Miami… și este pur și simplu uimitor.”
Aruncă o privire lungă pe holul stadionului.
„Sunt mai obișnuit cu asta acum”, spune el. „Sunt pregătit.”