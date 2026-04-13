Rimelul transparent pare un produs de machiaj rămas din anii de școală, dar lucrurile stau puțin diferit. Formulele de astăzi sunt concepute nu doar pentru a defini, ci și pentru a înmuia și condiționa genele și sprâncenele cu ingrediente precum glicerina și squalanul. Unele chiar acționează ca un topcoat rezistent la apă peste rimelul clasic, iar prețurile pornesc de la doar 4 dolari.

De ce este mai bun pentru ochi?

Dacă ai ochii sensibili, un rimel transparent ar putea fi exact schimbarea de care ai nevoie. Dr. Julie Chung, medic oftalmolog certificat din Santa Monica, California, explică faptul că aceste formule sunt adesea lipsite de coloranți, pigmenți și alți iritanți care pot contribui la senzația de ochi uscat.

Cum vine asta? Ei bine, pigmenții, agenții de dispersie și conservanții din rimelurile colorate se pot acumula în glandele meibomiene (glandele minuscule de-a lungul liniei genelor), blocându-le și provocând iritații. În schimb, la rimelul transparent, „formulele sunt mai simple: doar polimerii filmogeni, cerurile și balsamurile care îți oferă lungime și definire”, adaugă medicul. „Mai puține ingrediente înseamnă mai puțină iritație, mai puțină expunere la alergeni și ochi mai sănătoși pe termen lung.”

Sfatul medicului este clar.

Iar Dr. Chung recomandă evitarea anumitor ingrediente în orice tip de rimel:

Negru de fum, listat uneori ca Cl 77266

Coloranți azoici sintetici, precum FD&C Blue 1 și Red 33

Clorură de benzalconiu

Conservanți care eliberează formaldehidă, precum DMDM hydantoin și quaternium-15

Parfum: „acești termeni pot ascunde zeci de sensibilizatori nedeclarați”, avertizează ea.

Opțiuni pentru toate buzunarele

Nu trebuie să spargi pușculița pentru un produs eficient. Hai să vedem câteva variante accesibile care își fac treaba cu brio. De la e.l.f. Cosmetics vine un produs dual, Clear Brow & Lash Mascara, cu două capete și două recipiente separate, unul pentru gene și celălalt pentru sprâncene, la un preț de sub 5 dolari. Conține PVP (polivinilpirolidonă, un polimer care fixează firele de păr) pentru o fixare de durată.

Maybelline New York Great Lash Clear Mascara, care costă sub 10 dolari, este ideal pentru ochii sensibili, având o listă scurtă de ingrediente ce include glicerină și pantenol. Și poate fi folosit chiar și pentru a netezi firele de păr rebele. Tot în zona de 10 dolari se află The Ordinary Lash Curl Finisher, cu o perie din silicon care separă perfect genele, și Etude Dr. Mascara Fixer, un produs K-Beauty rezistent la apă, perfect ca bază sau de sine stătător.

Investiții care fac diferența

Dacă ești dispusă să investești mai mult, există opțiuni premium cu beneficii pe măsură. Clarins Lash + Brow Double Fix Mascara (32 de dolari) este un adevărat produs 3-în-1: rimel transparent, gel de sprâncene și topcoat rezistent la apă. Conține ulei de merișor și pantenol hidratant, iar periuța are peri scurți pentru sprâncene și lungi pentru gene.

Testerul nostru, Sarah Felbin, confirmă eficiența: „Adesea folosesc rimel transparent în zilele în care lucrez de acasă – iubesc să obțin toate beneficiile de curbare fără nicio fărâmițare sau întindere. Acesta de la Clarins are o formulă foarte subțire și umedă, care se usucă rapid, fixându-mi genele și sprâncenele fără a se simți prea rigide odată ce se așează. Ca topcoat, este si excelent – face ca rimelurile mele care nu sunt rezistente la apă să dureze mult mai mult, așa că pot aplica oricâte straturi doresc pentru extra lungime și formulă, fără să-mi fac griji că voi avea ochi de raton la ora 15:00.”

O altă variantă de lux este Chanel La Base Mascara Volume and Care Lash Primer (40 de dolari). Acesta este un tratament intensiv, cu ulei din semințe de limba-mielului, ulei de salvie, aloe vera și pantenol. Poate fi folosit ca bază, singur sau chiar peste noapte, pentru a hrăni genele în profunzime.

Ce spun utilizatoarele?

E drept că nu toate produsele funcționează la fel pentru toată lumea. Alessandra Foresto, care a testat The Ordinary Lash Curl Finisher, oferă o perspectivă sinceră: „Pe vremea când eram în liceu și nu aveam voie să purtăm machiaj la școală, rimelul transparent era produsul la care apelam pentru a oferi genelor mele puțină fixare și definire. Recent, pe măsură ce ochii mi-au devenit mai uscați… am folosit acest rimel transparent când simt că ochii mei sunt puțin iritați, pentru a evita petele de sub ochi.”

Numai că are și un mic dezavantaj. „Aș spune că necesită câteva aplicări în plus pentru ca rimelul să fie neted și să nu formeze cocoloașe, deoarece formula este destul de groasă. Genele mele sunt, si, super greu de curbat (am încercat totul!), așa că, deși mi-a oferit un pic de lifting pentru o vreme, genele mele au revenit la forma lor dreaptă după aproximativ o oră”, a adăugat ea.

Regula de aur: 3 luni și gata

Indiferent de produsul ales, Dr. Chung are un sfat esențial: înlocuiește rimelul la fiecare trei luni. Te-ai fi gândit la asta?

„Știu că pare o risipă, mai ales cu o formulă pe care o iubești”, spune ea, „dar în momentul în care deschizi acel tub, introduci bacterii la fiecare aplicare.” Până la urmă, riscul de a dezvolta o infecție oculară, cum ar fi un urcior sau conjunctivită, nu merită păstrarea unui produs peste termen.