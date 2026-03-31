Creionul de ochi maro este acel produs esențial, dar subestimat, care merită un loc permanent în orice trusă de machiaj. În timp ce negrul a fost mult timp alegerea pentru un look dramatic, maroul oferă o definire mult mai blândă și mai purtabilă, care accentuează ochii fără să-i copleșească. Am analizat 10 dintre cele mai populare opțiuni de pe piață, cu prețuri ce variază de la 6 la 36 de dolari.

Cel mai bun per total: Urban Decay

Câștigătorul detașat pare să fie creionul 24/7 Glide-On de la Urban Decay, în nuanța Tootsie, care costă 23 de dolari. Este genul de produs la care te întorci constant datorită formulei versatile și a rezistenței de până la 16 ore. Formula sa de gel cremos oferă un pigment bogat și uniform la fiecare aplicare, iar nuanța Tootsie (un maro rece, perfect echilibrat) este ideală pentru a defini subtil privirea.

Dar hai să vedem ce spune cineva care îl folosește zilnic. „Un contur maro subtil, semi-smoky, cu o codiță dreaptă, este stilul meu de ani de zile. Un creion maro bun face minuni”, mărturisește Sarah Hoffmann, producător comercial. „Îl folosesc peste tot, pe linia apei, pe pleoapa superioară și inferioară, ba chiar îl aplic puțin și printre gene înainte de rimel. Tootsie este nuanța mea preferată în prezent. Este un maro deschis, rece, care se poartă și se estompează ca un fard maro pentru mine. E foarte casual, dar adaugă mult machiajului meu de zi cu zi.”

Rezistență maximă, preț pe măsură

Când rezistența la transfer este non-negociabilă, Chanel Stylo Yeux Waterproof în nuanța Espresso (36 de dolari) intră în scenă. Creionul retractabil alunecă fără să agațe pielea și se fixează într-un finisaj rezistent la apă, umiditate și transpirație. Sarah Felbin, editor senior, confirmă: „Am pleoapele destul de uleioase și nu port des tuș de ochi din cauza asta – deși îmi place definirea, culoarea dispare de obicei la doar câteva ore după ce o aplic. Stylo Yeux de la Chanel m-a impresionat enorm, însă. […] Acest tuș a rămas exact unde l-am pus și a fost destul de greu de îndepărtat.”

O altă opțiune de top este creionul Master Pigment Pro de la Makeup by Mario, în nuanța The Perfect Brown, la prețul de 26 de dolari. Makeup artistul Kasey Spickard îl descrie ca fiind „cu adevărat universal: are un maro autentic, bogat, nici cald, nici rece, ceea ce îl face atât de flatant pentru o gamă largă de tonuri de piele și culori de ochi. Este de lungă durată, se estompează superb când îl aplici, dar nu se mișcă odată ce s-a uscat.”

Iar pentru începători, pare a fi o alegere ideală, după cum povestește Kassidy Silva, director social media: „A durat mai puțin de 15 minute cu Mario Dedivanovic să mă convingă să port din nou tuș de ochi. […] În plus, creionul este ideal pentru începători, deoarece are un capăt dublu cu o perie pentru a netezi orice imperfecțiune.”

Opțiuni accesibile care surprind

Nu trebuie să cheltui o avere pentru un produs bun. O demonstrează e.l.f. Cosmetics cu al său No Budge Retractable Eyeliner în nuanța Coffee.

Prețul? Doar 6 dolari.

Melanie Curry, manager de dezvoltare a audienței, spune că îl folosește pentru un look natural: „Culoarea maro este similară cu tonul pielii mele, așa că oferă pleoapelor mele definirea perfectă. […] Formula este super cremoasă, așa că poți estompa ușor creionul și obține acel efect de smudge.” Singura ei critică este că și-ar dori o nuanță de maro și mai închisă în gamă.

Pentru un look smokey, Revlon ColorStay Pencil în nuanța Bronze (11 dolari) este o alegere excelentă. Pe bune, rezistă până la 24 de ore și are la capăt un burețel special pentru estompare. Un tester a remarcat: „Creionul este suficient de subțire pentru a oferi o linie precisă, dar suficient de moale pentru a fi estompat până devine smoky.” V-ați gândit vreodată că un creion de 11 dolari poate avea și ascuțitoare integrată? Ei bine, acesta are, ascunsă sub burețel.

Nuanțe speciale și formule unice

Dacă vrei ceva cu un pic de sclipici, Kulfi Underlined Kajal în Jamun Glaze (20 de dolari) este perfect. „Nu port niciodată tuș negru pentru că arată dur și nepotrivit pe mine, dar și unele nuanțe de maro pot părea prea intense. Jamun Glaze este un maro-bronz mai moale, care conține și o notă de sclipici auriu pentru un look mai purtabil, de zi cu zi”, explică editorul Sarah Han.

Pentru o linie precisă, makeup artistul Jewels Grogan recomandă Rare Beauty Perfect Strokes Matte Liquid Liner in Brown (22 de dolari). De ce? „Vârful superfin îți permite să te apropii foarte mult de linia genelor”, spune ea. Iar dacă iubești nuanțele calde, MAC Eye Kohl în Costa Riche (24 de dolari) este un favorit al make-up artiștilor. Kasey Spickard explică de ce: „Are subtonuri bogate, calde, aurii, care fac orice culoare de ochi să iasă în evidență. Face ochii să strălucească.”

Cum alegi și aplici corect

Dincolo de produse, tehnica face diferența. Makeup artistul Delina Medhin insistă că „cel mai important lucru este pigmentul și ca [creionul de ochi] să alunece ușor pe piele. Nu vrei să folosești prea multă presiune pe ochi.”

Iar Kasey Spickard adaugă un detaliu esențial legat de subtonuri, menționând că „maroul nu este doar maro”. Nuanțele calde, cu subtonuri roșiatice, creează un efect bronzant, în timp ce marourile reci, precum taupe sau ciocolatiu, imită umbrele naturale și oferă o sculptare subtilă.