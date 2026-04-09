Nike se pregătește să lanseze o nouă variantă a clasicului Air Force 1, de data aceasta cu un imprimeu de vacă în nuanțe de maro. Modelul, denumit oficial „Field Brown”, va fi disponibil exclusiv pentru femei în această vară și va costa 135 de dolari.

Nuanțe de maro și texturi inedite

La prima vedere, silueta clasică Air Force 1 este inconfundabilă. Baza este realizată din piele texturată de culoare albă, completată de un Swoosh și o zonă a călcâiului din piele netedă. Elementul cheie este, clar, părul de ponei cu model de pete de vacă în nuanțe de maro și alb. Iar pentru a completa designul, talpa este realizată din cauciuc gum, un detaliu extrem de apreciat de fanii sneakerșilor de-a lungul timpului.

Nu este singurul model cu acest imprimeu

Numai că varianta „Field Brown” nu vine singură. Nike a pregătit și o versiune pe alb-negru a aceluiași concept, gata de lansare tot în această primăvară. Practic, brandul continuă explorarea imprimeurilor de animale, după ce vara trecută a lansat un Air Force 1 Low cu imprimeu de leopard. V-ați gândit vreodată de ce revine constant acest trend? E drept că popularitatea imprimeurilor de animale a mai scăzut de la colaborările Wales Bonner cu Adidas Samba, dar istoria ne-a arătat că este un stil cu farmec durabil, care revine periodic la modă.

O tradiție de zeci de ani

Și, hai să fim serioși, Nike nu este un novice în acest domeniu. Compania din Beaverton, Oregon, a fost printre primele care au popularizat această temă pe încălțămintea sport. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este pachetul „Animal Pack” din 2006, creat împreună cu retailerul japonez Atmos. Dar istoria merge și mai departe, până în 1987, când Nike a lansat modelele Air Python și Air Safari, două dintre primele perechi de adidași care au prezentat motive de animale.

Cât costă și de unde îl poți cumpăra

Modelul Nike Air Force 1 Low Cow Print în varianta „Field Brown” va fi lansat în această vară.

Prețul de retail este de 135 de dolari.

Va fi disponibil exclusiv în mărimi pentru femei (o informație importantă pentru cele interesate) și va putea fi achiziționat de pe nike.com și de la anumiți retaileri Nike Sportswear. Codul de stil al sneakerului este IO0442-200.