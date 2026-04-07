Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria țării, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Decesul a survenit după o perioadă lungă în care s-a luptat cu probleme grave de sănătate, fiind internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au făcut eforturi supraomenești pentru a-i salva viața.

Un calvar medical în ultimele luni

Începutul anului 2026 a fost unul extrem de dificil pentru Mircea Lucescu, marcat de internări repetate din cauza unor afecțiuni cardiace severe. Medicii au încercat constant să-i stabilizeze starea. Dar, din păcate, organismul său a cedat treptat în fața complicațiilor. Problemele nu erau noi. Primele semne serioase apăruseră încă din februarie, când fusese internat de urgență pentru tulburări de ritm cardiac. Situația s-a agravat în martie, când, în cantonamentul de la Mogoșoaia, a leșinat în timpul pregătirilor echipei naționale, fiind transportat imediat la spital. Era deja a treia internare într-un interval foarte scurt, iar medicii avertizaseră că situația este gravă.

Lovitura de pe 3 aprilie

Ziua de 3 aprilie a adus o turnură dramatică. Cu doar câteva ore înainte de o posibilă externare, fostul selecționer a suferit un infarct miocardic acut. Echipa medicală a intervenit rapid și a reușit să-l resusciteze. Numai că, la scurt timp, Lucescu a trecut printr-un al doilea infarct, mult mai puternic. A fost transferat de urgență la Terapie Intensivă, unde a început o luptă contracronometru pentru viața sa.

Declinul a fost brusc și ireversibil

A urmat o perioadă de o evoluție oscilantă. Hai să vedem cum au stat, pe bune, lucrurile. Pe 4 aprilie, starea sa părea să se îmbunătățească ușor, oferind o rază de speranță. Însă totul s-a schimbat radical în noaptea de 5 aprilie, când aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. V-ați întrebat vreodată cum se simte o astfel de cădere bruscă?

A fost momentul critic.

Transferat din nou la ATI, Mircea Lucescu a intrat într-o fază ireversibilă, iar pe 6 aprilie 2026 medicii au fost nevoiți să declare decesul.

O carieră cât o istorie

Mircea Lucescu lasă în urmă o moștenire uriașă în fotbalul românesc și european. Numele său este definitoriu pentru sportul rege de la noi. A condus echipa națională a României și a antrenat cluburi de prestigiu, printre care Dinamo și Rapid. Și-a lăsat amprenta și la nivel internațional, la echipe precum Galatasaray și Beșiktaș.

Performanța sa de vârf rămâne, până la urmă, cea de la Șahtior Donețk. Acolo a câștigat Cupa UEFA în 2009 (un trofeu istoric pentru fotbalul ucrainean), transformând clubul într-o adevărată forță pe continent. Dincolo de trofee, Lucescu a fost un model de disciplină, profesionalism și o longevitate rară în fotbalul modern, fiind un mentor pentru generații întregi de jucători și un reper pentru suporteri.