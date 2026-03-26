În timp ce multe partenere ale fotbaliștilor ajung rapid în atenția publicului, Cătălina Bancu a ales un drum complet diferit. Deși este alături de căpitanul Universității Craiova de mai bine de un deceniu, ea a preferat mereu discreția și stabilitatea, departe de lumina reflectoarelor. Povestea ei este una rar întâlnită în lumea fotbalului românesc.

O prezență discretă din Slatina

Cătălina (fostă Achim) provine din Slatina, orașul natal al lui Nicușor Bancu, locul unde cei doi s-au și cunoscut. Este o femeie calmă și echilibrată, care nu caută deloc atenția publică și nici nu își expune viața personală pe tavă. Chiar dacă soțul ei este unul dintre cei mai importanți jucători din Liga 1, Cătălina a ales să rămână în umbră, concentrându-se pe familie și pe creșterea fiului lor.

Pe rețelele sociale postează rar.

Iar aparițiile publice sunt aproape inexistente. Tocmai această discreție a făcut ca numele ei să fie puțin cunoscut, în ciuda faptului că este partenera unuia dintre cei mai constanți fotbaliști români.

Ce studii are și cu ce se ocupă soția căpitanului Craiovei

V-ați întrebat ce face Cătălina dincolo de viața de familie? A urmat cursurile Universității de Științe Agronomice, unde s-a specializat în controlul și analiza produselor alimentare. După finalizarea studiilor, nu a urmărit o carieră publică și nici nu a încercat să profite de notorietatea soțului ei.

A preferat să se dedice vieții de familie. Una dintre pasiunile ei vizibile este fitnessul, pe care îl practică în mod constant, însă nu pentru a atrage atenția, ci pentru sănătate și echilibru. nu este influencer, nu caută colaborări și nu își construiește o imagine publică. Totul rămâne în zona personală, exact așa cum și-a dorit.

O poveste de dragoste de peste 11 ani

Relația dintre Cătălina și Nicușor Bancu durează de peste 11 ani. Cei doi s-au cunoscut înainte ca fotbalistul să devină un nume cunoscut în Liga 1, iar legătura lor s-a consolidat în timp, pe măsură ce cariera lui Bancu a evoluat. În 2020 a venit pe lume fiul lor, Mathias Andrei.

Un an mai târziu, în 2021, au decis să organizeze în aceeași zi cununia civilă și botezul băiețelului. Evenimentul a fost simplu și elegant, lipsit de extravaganțe, exact în stilul lor.

Nunta cu peripeții și schimbarea nașului

Pe 1 iunie 2025, Nicușor și Cătălina s-au căsătorit religios, după ce fotbalistul a primit permisiunea de a lipsi de la echipa națională. Numai că pregătirile nu au fost lipsite de surprize. Naș la cununia civilă fusese fotbalistul Dan Nistor, coleg și prieten apropiat al lui Bancu.

Dar, cu doar două săptămâni înainte de nuntă, Dan Nistor a anunțat că nu mai poate participa ca naș. Cum vine asta? În fața situației neașteptate, Bancu a ales un prieten apropiat din Slatina pentru a-i fi alături. Ulterior s-a vorbit despre tensiunile dintre Nistor și Universitatea Craiova, care s-au resimțit și pe teren.

Astăzi, Cătălina rămâne sprijinul discret al lui Nicușor Bancu, o prezență stabilă și echilibrată într-o lume în care expunerea publică este adesea inevitabilă.