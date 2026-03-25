Sarah Jessica Parker, actrița care a dat viață personajului iconic Carrie Bradshaw, împlinește 61 de ani. De la apariția sa explozivă în „Sex and the City”, ea a rămas un simbol de neclintit al stilului personal, mereu cu o înclinație spre neașteptat. Chiar dacă anul trecut fanii și-au luat rămas bun de la Bradshaw odată cu încheierea serialului „And Just Like That”, influența actriței este departe de a se fi stins.

Moștenirea lui Carrie Bradshaw continuă

Să fim serioși, crede cineva că personajul care a schimbat moda pentru totdeauna a dispărut pur și simplu? Nici vorbă. Despărțirea de Carrie Bradshaw pe micile ecrane nu a însemnat și finalul inspirației estetice oferite de Sarah Jessica Parker. Ba chiar din contră. Actrița continuă să fie o prezență constantă în lumea modei, demonstrând că stilul nu are vârstă și nu se demodează odată cu un personaj.

O apariție regală în stilul Carrie

Un exemplu recent a avut loc în noiembrie, când Parker a întâlnit-o pe Regina Camilla în cadrul unui eveniment legat de premiul Booker. Apariția sa a fost descrisă ca fiind „incredibil de codificată în stilul Carrie”. Și pe bună dreptate. A purtat o rochie trei sferturi și o jachetă bolero, o combinație care amintea instantaneu de garderoba personajului său. Dar nu doar hainele au atras atenția.

Iar părul ei a fost, poate, cel mai discutat element.

Părul cărunt, noul blond

De ceva vreme, Sarah Jessica Parker afișează un look natural, cu un balayage în nuanțe de gri. Părul ei șuvițat, cu rădăcinile argintii la vedere, a devenit o marcă personală. V-ați gândit vreodată că părul cărunt poate fi atât de șic? Tehnica, perfecționată de Gina Gilbert, colorista sa de mult timp, permite rădăcinilor argintii, integrate natural, să se contopească în lungimile blonde specifice ei, oferind o lecție despre cum să-ți lași părul natural să crească cu grație.

O adevărată declarație de stil.

Nu e vorba de a renunța la vopsea, ci de a integra trecerea timpului într-un mod inteligent și elegant. Este o abordare care sfidează presiunea de a ascunde semnele înaintării în vârstă, transformându-le într-un accesoriu de modă în sine (unul foarte curajos, e drept ca).

O evoluție constantă a frumuseții

Privind în urmă, cariera actriței este marcată de 22 de momente de frumusețe memorabile, fiecare reflectând o altă etapă a vieții și a modei. De la buclele rebele din anii ’90 la coafurile sofisticate de pe covorul roșu, Parker nu s-a temut niciodată să experimenteze. Numai că, dincolo de tendințe, a existat mereu o constantă: autenticitatea.

Până la urmă, stilul ei actual nu este o ruptură, ci o evoluție firească. Este, o lecție despre cum să îți asumi trecerea timpului cu grație, transformând-o într-un atu stilistic.