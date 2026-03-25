Cardi B, aflată în plin turneu și în proces de promovare pentru noua sa linie de produse de păr, a găsit timp să ne ofere inspirație pentru următoarea vizită la salon. Artista a afișat o manichiură spectaculoasă ce încorporează simultan trei trenduri majore: crom, ombré și detalii French. Și, din fericire pentru noi, a oferit și un close-up pe Instagram Stories pentru a putea examina în detaliu creația.

Un look de aproape

Manichiura artistei, de formă ovală și lungă, atrage imediat atenția. Dar cum arată mai exact? Totul pornește de la un albastru safir intens aplicat pe vârfuri, însă nu sub forma unui French clasic, ci difuzat subtil într-un efect de ombré ce coboară spre o bază de un roșu rubiniu. Culoarea de bază, acest roșu vibrant, ocupă cea mai mare parte a unghiei.

Finisajul cromat, extrem de lucios, este cel care leagă totul și conferă unghiilor un aspect de pietre prețioase.

Cromul, încă rege

E drept că unghiile „ochi de pisică” au fost extrem de populare în ultima vreme, însă finisajul cromat refuză să iasă din lumina reflectoarelor. Poate fi delicat și înghețat atunci când este aplicat peste nuanțe pastelate sau neutre, dar poate adăuga și o notă metalică, foarte cool, tonurilor mai închise. Iar manichiura lui Cardi B demonstrează perfect versatilitatea acestui finisaj, combinând albastrul și roșul într-un mod neașteptat.

Apariția de la The Tonight Show

Cardi a purtat această manichiură metalică ombré la o vizită în platoul emisiunii The Tonight Show. Look-ul a fost completat de o rochie aurie strălucitoare și de părul ei natural, coafat în bucle lejere și voluminoase. A fost acolo pentru a vorbi despre Grow-Good, noua sa linie de produse de îngrijire a părului, moment în care a povestit (spre amuzamentul tuturor) despre un experiment mai puțin reușit.

Artista a mărturisit că a încercat diverse rețete de casă pentru păr, dar nu toate au avut succes. „Am încercat usturoi…”, i-a spus ea scriitoarei Jazmine Hughes. „Nu vă puneți usturoi în păr.”

Mai mult, i-a spus lui Jimmy Fallon că experimentul a făcut-o să miroasă ca un bol de paste. un sfat de evitat. În schimb, manichiura ei sigur va fi copiată!