Un rimel bun de curbare este ca o pereche de gene false într-un tub. Spre deosebire de formulele care se concentrează pe volum dramatic sau alungire, aceste produse ridică, separă și definesc fiecare geană, oferind un efect de ochi larg deschiși chiar și înainte de prima cafea. Multe dintre ele sunt infuzate cu ingrediente hidratante și nutritive, precum vitamina E și uleiul de ricin, pentru a întări genele în timp.

Cel mai bun per total: Tower 28 MakeWaves

Secretul din spatele formulei MakeWaves de la Tower 28 Beauty, care costă 20 de dolari? O perie curbată, cu trei valuri, proiectată cu peri mai scurți care îmbrățișează linia genelor pentru a prinde rădăcinile și peri mai lungi pentru a alungi și defini. Acest rimel folosește Tehnologia Aquaflex (o tehnologie întâlnită adesea în produsele de coafat) pentru a menține curbura și ridicarea, în timp ce un amestec de ulei de ricin condiționează genele și minimizează ruperea.

„Formula rămâne flexibilă, astfel încât curbura nu se lasă niciodată”, afirmă Renée Loiz, un make-up artist din Los Angeles. genele tale nu se vor simți încărcate și nu vei avea de-a face cu particule de rimel căzute pe la prânz. Și, fidel misiunii Tower 28 de a crea produse prietenoase cu pielea sensibilă, formula este testată oftalmologic, fiind blândă pentru ochii sensibili și purtătorii de lentile de contact.

Lily Wohlner, redactor comercial, a confirmat: „Acest rimel se află mereu în partea de sus a sertarului meu, pentru că știu că genele mele vor arăta lungi, vaporoase și ridicate de fiecare dată când îl aplic – iar curbura chiar durează toată ziua. Iubesc genele voluminoase, dar nu suport când formulele le fac să pară groase sau încărcate, iar cu acesta nu se întâmplă niciodată. Purtând lentile de contact, multe rimeluri îmi fac ochii să lăcrimeze, dar nu am avut niciodată această problemă aici.”

Iar Shanna Shipin, director de shopping, adaugă: „Rezistența acestui rimel este incredibilă. Am gene scurte, dese și drepte, care sunt atât de încăpățânate – dar acesta reușește să le ofere puțină lungime și curbură! Este unul dintre puținele rimeluri pe care le pot folosi fără nicio iritație.”

Pentru gene scurte sau fragile

Pentru cele cu gene fragile, Well People Expressionist Curling Mascara (20 de dolari) este o alegere excelentă. Realizat cu uleiuri pe bază de plante și ceruri vegane, cum ar fi uleiul de măsline și ceara de carnauba, ajută la hrănirea genelor în timp ce oferă o fixare ușoară. Peria sa curbată separă delicat fiecare geană, fără a trage de ele.

Sarah Felbin, redactor senior, a spus: „Standardele mele pentru rimel sunt destul de ridicate – am pleoape uleioase și ochi lăcrămoși, așa că formula trebuie să reziste toată ziua (fără să se fărâmițeze sau să se transfere pe linia genelor inferioare) fără să-mi irite ochii. Rimelul de curbare de la Well People bifează fiecare căsuță, și chiar mai mult.”

Dacă ai gene scurte, Lancôme Lash Idôle Curl Goddess Mascara, la 30 de dolari, promite un efect de alungire și curbare în doar câteva aplicări. Peria sa răsucită este concepută pentru a prinde chiar și cele mai scurte gene, pentru un efect aerisit. Testerul nostru, Sarah Han, a recunoscut: „Genele mele sunt scurte, drepte și încăpățânate. Nu aplic niciodată rimel fără un ondulator, dar pentru acest articol, am renunțat la el – și am fost destul de impresionată. Deși genele mele nu erau nebunește de curbate, am observat cu siguranță un efect de lifting, și s-a menținut pe parcursul zilei.”

Volum dramatic și culori îndrăznețe

Inspirat de genele sud-asiatice, adesea pline și drepte, Kulfi Beauty Badi Lash Mascara (26 de dolari) oferă un efect de ochi deschiși în doar câteva mișcări. Formula sa de tip „tubing” învelește fiecare geană pentru o lungime spectaculoasă, fără a se întinde sau a se aglomera. „Rimelul Kulfi îmi oferă gene de un negru intens, cu genul de curbură și volum pe care în mod natural nu le au deloc. Dacă vrei dramă, acesta o va aduce”, a declarat Shanna Shipin.

Câștigător al unui premiu Allure Best of Beauty în 2025, YSL Beauty Lash Clash Extreme Volume Mascara oferă un volum îndrăzneț, greu de ignorat. „Este grozav pentru a construi volum vaporos cu straturi suplimentare și ajută cu adevărat la prinderea tuturor genelor”, spune make-up artistul Sara Talias.

Efectul este aproape de gene false.

Sarah Hoffmann, producător comercial, a adăugat: „Textura sa groasă, aproape păstoasă, adaugă atât de mult volum și grosime încât este aproape comic – am fost întreruptă în mijlocul conversației de oameni care mă întrebau dacă genele mele sunt reale în timp ce purtam acest rimel. Pe bune.”

Și pentru un strop de culoare, Benefit Cosmetics BadGal Bang Volumizing Mascara (29 de dolari) vine în nuanțe precum prună (un burgund intens) și un albastru electric vibrant. „Știu că purtarea machiajului mov pentru ochi pentru a contrasta cu ochii verzi este cel mai vechi truc din carte, dar acest maro-prună chiar îi face pe ai mei să ‘iasă în evidență’ fără a fi super clar că port un rimel colorat”, a spus Kara McGrath, fost director de conținut.

Opțiuni accesibile și formule speciale

V-ați gândit vreodată că un rimel eficient poate costa sub 10 dolari? E.l.f. Cosmetics Lash ‘N Roll Mascara, la doar 7 dolari, este preferatul make-up artistului Renée Loiz, deoarece oferă un „look ridicat, cu ochi larg deschiși, fără a se simți greoi sau crocant”. Formula sa ușoară, infuzată cu ulei de ricin, menține curbura fără a încărca genele.

O altă opțiune interesantă este Grande Cosmetics GrandeWrap Tubing Mascara (25 de dolari). Formulele „tubing” sunt cunoscute pentru îndepărtarea ușoară, doar cu apă caldă. Make-up artistul Nicholas Wlodarski îl numește „cel mai bun rimel pentru un ‘efect de mini-lifting al genelor’”, care face ochii să pară mai mari și mai treji.

Până la urmă, ce ar trebui să cauți la un rimel de curbare? Loiz caută mereu o formulă ușoară, deoarece cele prea grele vor trage curbura în jos. „O perie curbată care se potrivește de-a lungul liniei genelor ajută la ridicarea de la rădăcină”, adaugă ea. Rimelurile de curbare sunt special concepute pentru a menține forma, nu doar pentru a adăuga volum sau lungime. „De obicei, au o formulă ușoară și o perie curbată care ajută la ghidarea genelor într-o direcție ascendentă”, explică Loiz.