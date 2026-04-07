Dacă ai rozacee, știi deja că îngrijirea pielii nu e deloc simplă. Am stat de vorbă cu cinci experți în dermatologie pentru a afla ce rutine recomandă clienților lor, iar concluzia lor e surprinzătoare: uneori, cel mai popular pas din rutina de skincare este, de fapt, contraindicat. mai puțin înseamnă mai mult.

Ce este, de fapt, rozaceea?

Înainte de a alege produse, e esențial să înțelegem problema. Medicul estetician Dr. Paris Acharya o explică foarte clar: „Rozaceea este, fundamental, o afecțiune a disfuncției barierei cutanate, a inflamației cronice și a dereglării vasculare.”

Din acest motiv, oricine se confruntă cu această condiție trebuie să prioritizeze „reparare, calmare și consecvență, nu activitate sau intensitate,” adaugă ea. Lucrurile stau, așadar, puțin diferit față de un ten fără probleme. „Mai puțin înseamnă, sincer, mai mult. Recomand o abordare minimalistă, structurată, a îngrijirii pielii,” spune Dr. Paris.

Recomandari 10 lucruri pe care fiecare femeie ar trebui să le facă singură măcar o dată în viață

Regula de aur: bariera pielii pe primul loc

Toți experții sunt de acord asupra unui singur lucru. „Pentru rozacee, gândirea axată pe barieră este întotdeauna pe primul loc,” afirmă medicul dermatolog și estetician Nora Jaafar. Ea subliniază un aspect important: „Acești pacienți nu au ‘piele sensibilă’ în sensul tradițional – au un răspuns inflamator cronic dereglat, așa că rutina trebuie să calmeze, să protejeze și să minimizeze factorii declanșatori.”

Medicul estetician Priya Verma completează ideea: „Întotdeauna subliniez o abordare blândă, axată pe barieră. Pielea cu rozacee este adesea mai reactivă, așa că este esențială consecvența cu formule calmante, non-iritante. Recomand o rutină simplă, construită în jurul unui demachiant blând, a unei creme hidratante bogate în ceramide pentru a susține bariera pielii și a unui SPF cu spectru larg zilnic pentru a proteja împotriva erupțiilor declanșate de UV.”

Pasul pe care trebuie să-l sari: dubla curățare

Și acum, surpriza. Te-ai fi gândit vreodată că un pas considerat esențial poate face mai mult rău? Deși dubla curățare este lăudată peste tot, pentru tenul cu rozacee nu este întotdeauna o idee bună.

Recomandari Ce înseamnă când cineva care a murit este viu în visul tău – explică experții

„Dubla curățare este necesară doar dacă purtați SPF sau machiaj în strat gros și, chiar și atunci, o fac cu blândețe, un balsam de curățare lejer pentru a îndepărta stratul este suficient înainte de demachiant,” explică Dr. Nora. Ea recomandă balsamurile de la Dr Althea și Beauty of Joseon ca fiind „grozave și accesibile.”

Pentru curățarea zilnică, un singur pas este suficient. „În ceea ce privește demachiantele, recomand un demachiant cremă, cum ar fi Cerave Hydrating Cleanser sau La Roche Posay Toleriane Cleanser,” spune Dr. Nora. Sfatul ei este să eviți „orice produs agresiv sau care include exfolianți activi.” Iar medicul estetician Sophie Shotter adaugă: „Un demachiant foarte blând, precum Revision’s Gentle Cleanser, este un bun punct de plecare.”

Ce serumuri și creme funcționează cu adevărat

Hai să vedem ce punem pe față după curățare. „În ceea ce privește serumurile, aici oamenii complică adesea lucrurile,” avertizează Dr. Nora. „Prioritizez ingredientele care reduc activ inflamația și susțin bariera: niacinamidă (în concentrație mică), acid azelaic, ectoină, pantenol și ceramide.” Ea laudă în special acidul azelaic, care „vizează roșeața, papulele și inflamația de fond fără a compromite bariera pielii,” recomandând Anua 10% Azaleic Acid sau varianta pe rețetă, Finacea 15%.

Recomandari Ce inseamna ”te iubesc”! Explicatia data de o scriitoare a devenit virala

Dr. Priya Verma este și ea o fană a niacinamidei, care „ajută la reducerea inflamației și la întărirea barierei pielii,” și a acidului azelaic. Dar atenționează: „Sfătuiesc pacienții să evite utilizarea excesivă a ingredientelor active, cum ar fi acizii exfolianți puternici sau retinoizii, decât dacă sunt introduși cu atenție, deoarece aceștia pot exacerba sensibilitatea.”

Cât despre crema hidratantă, Dr. Paris o consideră „piatra de temelie” a oricărei rutine. „Căutați ceramide, colesterol și acizi grași pentru a repara activ bariera pielii, alături de agenți de calmare.” Recomandarea ei este Allskin|Med Barrier Recovery Cream, care e „reparatoare fără a fi greoaie.” Dr. Nora adaugă pe listă Toleriane Moisturiser de la La Roche Posay, pe care o consideră „genială.”

Și, fireste, SPF-ul. „SPF-ul este non-negociabil, dar înclin spre formule minerale sau hibride, în special la pacienții care se înroșesc ușor,” spune Dr. Nora, care recomandă Uriage Roséliane CC Cream SPF50.

Ce trebuie să eviți complet

Pe lângă dubla curățare inutilă, Dr. Nora avertizează împotriva supra-exfolierii (fără scruburi, acizi și activi în cantități minime) și a tonerelor, „în special orice este astringent sau parfumat.” Chiar și uleiurile faciale pot fi problematice, deoarece uneori „pot capta căldura, ceea ce agravează înroșirea.”

„Pielea cu rozacee nu tolerează o mentalitate de tipul ‘mai mult înseamnă mai bine’,” conchide Dr. Paris. „Reținerea este strategia.”

Tratamentele de clinică ce fac diferența

Uneori, rutina de acasă nu este de ajuns. Din fericire, există soluții profesionale. „Un tratament de top pentru rozacee este laserul vascular, în special IPL sau laserul cu colorant pulsat,” spune Dr. Nora. Acestea „vizează direct vasele dilatate și roșeața de fond.”

Dr. Jennifer Owens este de acord, recomandând terapia cu lumină de bandă largă (BBL). „Este absolut superbă pentru tratarea roșeții asociate cu aceasta și pentru a o menține sub control.”

O altă abordare modernă o reprezintă tratamentele regenerative. „Una dintre abordările mele preferate pentru rozacee o reprezintă tratamentele regenerative, cum ar fi polinucleotidele, care acționează la nivel celular pentru a calma inflamația,” explică Dr. Priya. Până la urmă, aceste tratamente întăresc pielea în timp. Pentru anumiți pacienți (în special cei cu acnee sau textură neuniformă), Dr. Nora folosește și peelinguri foarte blânde, pe bază de acid mandelic.

terapia cu lumină LED poate fi extrem de benefică. Dr. Priya explică: „Terapia cu LED ajută la reducerea inflamației, la calmarea roșeții și la susținerea vindecării fără a provoca iritații suplimentare.” Dr. Sophie Shotter menționează și tehnologia Lumixa, care „folosește o mască specială cu gel activat de lumină, care devine fluorescentă sub lumina LED.” Ea precizează însă că „nu va fi suficientă pentru cazurile mai severe ca terapie de sine stătătoare.”