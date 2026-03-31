Oana Zăvoranu a creat din nou vâlvă în mediul online. Vedeta i-a transmis un mesaj public lui Călin Georgescu cu ocazia zilei sale de naștere, pe 26 martie, când acesta a împlinit 64 de ani. Postarea sa a devenit rapid virală, acumulând zeci de mii de aprecieri și stârnind un val de reacții.

„Președintele nostru legal ales”

Continuând să-și arate sprijinul necondiționat pentru fostul candidat la prezidențiale, Oana Zăvoranu nu s-a ferit de cuvinte. Ba chiar a lansat acuzații dure, considerându-l pe Georgescu drept liderul de drept al țării. V-ați fi așteptat la o asemenea declarație tranșantă?

„Astăzi este despre ziua de naștere a celui mai iubit președinte al României postdecembriste. Pentru că da, oricât s-ar schimonosi de oftică toți fraierii, Călin Georgescu este președintele nostru legal ales… și asta așa rămâne. Restul este doar zgomot și fraudă”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina sa de Instagram.

„Îl iubesc, îl admir, îl respect”

Dar declarațiile nu s-au oprit aici. Vedeta și-a exprimat admirația profundă pentru politician, într-o manieră extrem de personală.

„Îl iubesc, îl admir, îl respect și îi sunt alături domnului Călin Georgescu din prima clipă când l-am văzut și asta nu o să o poată schimba nimeni și nimic niciodată”, a continuat ea.

O declarație de admirație totală.

Zăvoranu a continuat prin a sublinia calitățile care, în opinia sa, îl fac unic pe scena politică și a sugerat că acesta ar fi o victimă a nedreptăților. „Numai el, sufletul lui și familia lui știu câtă nedreptate și suferință îndură în ultima vreme, pentru că este «vinovat» că a reușit ce nu a reușit nimeni în politica asta de doi bani: să fie natural, onest, demn, logic în tot ce spune, frumos, elegant, stilat, fin și iubit de românii întregi la cap”, a adăugat vedeta.

„Adevărul o să triumfe”

Iar mesajul vedetei s-a încheiat într-o notă plină de speranță și recunoștință, cu o urare directă pentru Călin Georgescu și familia acestuia. Postarea a fost intens mediatizată și a atras imediat atenția presei.

„La mulți ani, domnule președinte, să vă țină Dumnezeu sănătos alături de familia dumneavoastră, să vă dea putere să rămâneți la fel de demn și încrezător în El. Să știți că noi, oamenii care îl iubim pe Dumnezeu, vă prețuim nespus de mult și știm că adevărul o să triumfe, nu există altă opțiune, chiar dacă lupta e crâncenă”, a încheiat Zăvoranu.

Gestul său public de susținere nu este singular în lumea vedetelor. Alături de ea și-au mai afirmat sprijinul pentru Călin Georgescu și alte personalități (precum cântărețele Silvia Dumitrescu și Sorana Darclee).