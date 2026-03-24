Cântărețul și compozitorul italian Gino Paoli a murit la vârsta de 91 de ani. Considerat una dintre vocile definitorii ale muzicii italiene de după război și o figură centrală a curentului „scuola genovese”, artistul a încetat din viață liniștit, în timpul nopții, conform anunțului făcut de familia sa.

Un compozitor al iubirii melancolice

Născut la Monfalcone în 1934, Paoli a rămas pentru totdeauna asociat cu Genova, orașul care i-a marcat stilul. A influențat generații întregi de artiști printr-o abordare unică, ce îmbina sensibilitatea literară cu exprimarea directă și nefiltrată a emoțiilor. A compus unele dintre cele mai cunoscute piese din istoria Italiei, printre care „Il cielo in una stanza”, „Sapore di sale” și „Senza fine”. Consacrarea a venit, însă, la începutul anilor 1960. Atunci, piesa „Il cielo in una stanza”, interpretată de inegalabila Mina, a devenit un succes uriaș și l-a impus definitiv ca unul dintre cei mai importanți compozitori ai țării. De-a lungul deceniilor, muzica sa a explorat iubirea în toate formele ei, adesea într-un ton intim și profund melancolic.

O viață personală intensă

Dar dincolo de muzică, viața personală a lui Paoli a fost, nu de puține ori, în centrul atenției. A avut o relație artistică și sentimentală de lungă durată cu Ornella Vanoni, căreia i-a dedicat mai multe piese. Ulterior, a urmat o altă relație, intens mediatizată la acea vreme, cu actrița Stefania Sandrelli.

Recomandari Soția lui Florin Tănase a primit un cadou de 330.000 de euro și conduce o afacere de milioane

Însă cel mai dramatic moment a avut loc în 1963. Într-o perioadă extrem de dificilă, artistul a supraviețuit unei tentative de sinucidere după ce s-a împușcat în piept.

Un episod care i-a marcat existența.

Revenirea și implicarea politică

După o perioadă în care s-a retras din prim-plan la finalul anilor ’60 și în anii ’70, Paoli a revenit spectaculos în atenția publicului în anii ’80. Cariera sa ulterioară a inclus piese memorabile precum „Una lunga storia d’amore” și albumul „Insieme”, realizat alături de Vanoni, dar și apariții pe scene importante, inclusiv la faimosul Festival de la Sanremo.

Recomandari Secretul Pamelei Anderson dezvăluit – cum recreezi look-ul cu produse de 6 dolari

Și totuși, ce făcea un artist de talia lui în politică? Ei bine, Paoli a fost implicat și în viața publică. A devenit membru al Camerei Deputaților din Italia după ce a fost ales în 1987, candidând cu sprijinul Partidului Comunist (activând însă în cadrul stângii independente). A rămas activ în muzică până în ultimii ani, încheind o carieră ce a lăsat o amprentă de neșters asupra culturii italiene.