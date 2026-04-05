Au trecut opt luni de la dispariția campionului Mihai Leu. Soția sa, Anna, a vorbit deschis despre viața fără partenerul alături de care a trăit mai bine de trei decenii, o perioadă marcată de o durere profundă și de o reconstrucție anevoioasă a întregului său univers.

„Diminețile și serile sunt cele mai grele”

Pentru Anna, viața de după Mihai este o succesiune de absențe care dor. Și, hai să fim serioși, nu marile ocazii dor cel mai tare, ci micile gesturi de zi cu zi, cele care înainte păreau absolut firești. Liniștea din casă a căpătat o altă greutate, mai ales în anumite momente ale zilei.

„Viața mea s-a schimbat în toate felurile, mai ales în lucrurile mici. Diminețile și serile sunt cele mai grele, pentru că atunci liniștea apasă cel mai mult. Sunt momente în care îmi vine instinctiv să îi spun ceva și atunci realizez că nu mai este. Este un gol pe care nu ai cum să îl umpli, doar înveți să trăiești cu el”, a mărturisit Anna.

O legătură care se transformă

Dar, chiar dacă fizic nu mai este lângă ea, Anna Leu spune că prezența lui Mihai este constantă. V-ați gândit vreodată cum reflexele unei vieți întregi continuă să funcționeze chiar și după o asemenea pierdere? Casa, amintirile și puterea interioară sunt locurile unde legătura lor continuă să existe, într-o formă diferită.

„Îl simt cel mai aproape în liniștea casei, în momentele în care mă opresc și mă gândesc la el, la noi. Uneori îmi vine să îi spun ceva sau să îl caut cu privirea. Îl simt și în mine, în puterea pe care încerc să o am, de parcă o parte din el a rămas acolo. Este o legătură care nu dispare, doar se schimbă”, a mai spus ea.

Ultima luptă a campionului

Boala care l-a răpus pe marele campion a fost, fără îndoială, cea mai grea încercare a vieții lor. Anna își amintește că, deși corpul îi ceda (o realitate dureroasă pentru orice sportiv de performanță), spiritul său de luptător a rămas intact până în ultima clipă.

„Boala l-a schimbat, poate, fizic, dar nu în esență. A rămas lucid până la capăt, conștient de tot, dar fără să se plângă. În ultimele luni, m-a impresionat cum a dus totul cu o liniște și o demnitate greu de înțeles. Durerea nu mai conta, nu a lăsat-o să îl învingă”, povestește soția sa.

O adevărată lecție de curaj.

Chiar și în ultimele clipe, Mihai Leu continua să facă planuri și să zâmbească, un gest care pentru Anna rămâne o amintire prețioasă despre demnitate.

Visul neîmplinit al lui Mihai Leu

Întrebată care a fost marele vis pe care Mihai Leu nu a mai apucat să și-l împlinească, răspunsul Annei este de o simplitate care frânge inima. Până la urmă, dincolo de titluri și de glorie, cele mai importante lucruri sunt cele mai simple.

„Cred că visul lui Mihai… și al nostru era să îmbătrânim împreună. Să ne bucurăm de liniște, de familie, de timpul petrecut împreună. Un vis simplu, dar poate cel mai important.”

Un vis care, pentru Anna, a devenit acum o amintire prețioasă și motorul care o ajută să meargă mai departe.