Teyana Taylor a uimit fanii cu un selfie recent, complet fără machiaj, în care își etalează tenul perfect hidratat și un păr vopsit alb-gheață. Actrița a postat imaginile pe rețelele sociale, arătându-se relaxată într-un halat alb, în timpul unei șederi la un Airbnb din Paris. Cheia strălucirii sale impresionante este hidratarea constantă, un pas pe care nu-l sare niciodată.

Hidratare cu rețetă proprie

Pentru Teyana, hidratarea este, pe bune, un ritual esențial. Ea a mărturisit cât de important este acest pas, povestind pentru Bustle: „Nu e nimic mai rău decât să ieși din duș, să arunci prosopul pe tine și să nu apuci să-ți hidratezi corpul. Este cel mai groaznic sentiment din lume. Eu, literalmente, aș intra înapoi în duș și m-aș umezi doar ca să mă pot hidrata.”

Si, deși are acces la cele mai exclusiviste produse de înfrumusețare, actrița preferă să-și creeze propriul hidratant D.I.Y. (Do It Yourself).

Recomandari Pamela Anderson, la 58 de ani, arată incredibil fără machiaj în cizme înalte

Rețeta ei este un amestec unic. „Amestec uleiuri esențiale cu puțin ulei de măsline, ulei de cocos și unt de shea, plus ulei de vitamina E sau cremă cu vitamina E. Pun totul într-un bol mic, ca pentru prăjituri, și amestec, iar rezultatul este cel mai bun [pentru hidratare]. Prietenii mei vor mereu un borcan din preparatele mele.”

O adevărată alchimistă a frumuseții.

Pielea cu probleme, o amintire

V-ați fi gândit că tenul ei nu a fost mereu așa? Lucrurile stau puțin diferit. Mama a doi copii, Teyana a recunoscut că în perioada postpartum a început să se confrunte cu probleme serioase ale tenului.

Recomandari Teyana Taylor încheie seara Oscar 2026 într-o rochie Chanel din satin alb

„Când am avut copiii, am început să mă confrunt cu adevărat cu erupții cutanate, coșuri apărute la întâmplare, umflături, puncte negre, și atunci am început să mă intereseze îngrijirea pielii,” a povestit ea pentru Vogue. Această perioadă dificilă a ajutat-o, până la urmă, să învețe ce funcționează și ce nu pentru pielea ei sensibilă.

Rutina de îngrijire, pas cu pas

Hai să vedem ce face Teyana înainte de a se gândi măcar la machiaj. Rutina ei personală este destul de specifică. Începe cu o spălare a feței cu apă de orez, urmată de un exfoliant blând și, în final, un gel calmant. Pregătirea pielii se încheie cu un spray facial, o mască de buze pentru volum și, foarte important, amestecă protecția solară direct în crema hidratantă.

Machiajul, o artă care începe cu sprâncenele

Iar când poartă machiaj, primul lucru cu care începe actrița sunt sprâncenele sale groase, care au devenit o semnătură personală. În timp ce folosea un creion de sprâncene, ceară de stilizat și corector în jurul arcadelor într-un video pentru Vogue, Teyana a subliniat importanța lor: „Toți cei care mă cunosc știu că nu mă joc cu ele, înțeles?”

Recomandari Teyana Taylor a uimit la Oscar 2026 într-o rochie Chanel inspirată de showgirls

Pentru un look conturat, vedeta folosește atât fond de ten, cât și corector, pe care le fixează cu pudră înainte de a adăuga fard de obraz și iluminator. După ce fața și sprâncenele sunt gata, adaugă fard de pleoape și tuș, iar la final un gloss de buze. Atingerea finală este aplicarea parfumului ei preferat (un balsam de parfum solid, aplicat prin rulare), trecând de la un look natural la unul complet machiat într-un timp foarte scurt, dar menținând o piele solid de hidratată pe tot parcursul procesului.