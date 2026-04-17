La 52 de ani, Victoria Beckham este un nume sinonim cu moda și industria de beauty, fiind designer, antreprenor, autor și mamă a patru copii. Puțini își mai amintesc însă de începuturile sale ca Posh Spice, parte din cel mai bine vândut grup de fete din toate timpurile, care a vândut nu mai puțin de 75 de milioane de discuri. Recent, într-o scrisoare adresată propriei versiuni de 18 ani, vedeta a oferit o perspectivă unică asupra acelor ani nebuni.

Scrisoare către sine

Într-un text emoționant pentru British Vogue, Victoria și-a oferit câteva sfaturi cheie. Unele sunt de-a dreptul surprinzătoare. „Împreună veți face să fie OK să arăți diferit”, i-a scris Victoria propriei sale versiuni mai tinere. „Și, ca Spice Girls, veți vinde 75 de milioane de discuri.”

Dar ce a urmat e și mai interesant.

„Nu îți poți imagina acum viața ta viitoare. Vei călători cu avioane private, vei vizita țări incredibile, vei sta în hoteluri fantastice. (La început, vei fura mini-șampoanele, gelurile de duș și balsamurile din hotel, dar îți vei da seama curând că se scurg în valiză – adesea dezastruos.)”

Iar sfaturile continuă pe un ton la fel de direct. „Vei năvăli în birourile oamenilor, vei sări pe mese în hoteluri și vei face nebunii (deși vei fi și cea care verifică dacă masa nu se va prăbuși). Îi vei întâlni pe Nelson Mandela, Mariah Carey și Elton John. Dar te rog, te implor, ține un jurnal. Vor fi atât de multe momente uimitoare și le vei uita.” V-ați fi imaginat vreodată că Posh Spice era și cea responsabilă cu siguranța mobilierului?

Momente cheie din epoca Spice Girls

Dincolo de amintirile personale, anii ’90 și începutul anilor 2000 au fost plini de evenimente marcante pentru Victoria. În 1997, de exemplu, a avut ocazia unică de a-l întâlni atât pe Nelson Mandela, cât și pe Prințul Charles de la acea vreme (actualul Rege Charles).

Anul 1998 a venit cu două momente definitorii. Pe de o parte, Victoria și David Beckham și-au anunțat logodna în fața presei, devenind unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume. Pe plan muzical, hitul „Viva Forever” a ajuns pe primul loc în topuri, devenind al șaptelea single numărul unu al trupei.

Un an mai târziu, în 1999, fetele de la Spice Girls au intrat din nou în istorie. Au devenit prima formație pop de la The Beatles în 1964 care a primit propriile statui de ceară la muzeul Madame Tussauds.

Primii pași dincolo de muzică

Tranziția de la Posh Spice la brandul Victoria Beckham nu s-a întâmplat peste noapte. E drept că semnele erau acolo de la început. În anul 2000, a cochetat pentru prima dată cu lumea modei, defilând pe podium pentru creatoarea Maria Grachvogel.

A fost un pas mic, dar care prevestea viitorul imperiu pe care avea să-l construiască.

Până la urmă, totul a culminat în 2001, odată cu lansarea autobiografiei sale, „Learning to Fly”. Cartea a oferit fanilor o privire în spatele imaginii de pop star, marcând începutul unei noi etape în care Victoria a început să-și spună propria poveste, în propriii termeni.