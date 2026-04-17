Aproape orice mireasă, întrebată ce rochie își dorește, dă un răspuns rapid: „Nu știu exact, dar sigur nu sirenă”. Și totuși, cifrele din industrie arată că lucrurile stau puțin diferit. Un atelier de rochii vintage, Studio Dorothy, a înregistrat în luna decembrie vânzări de 21% exclusiv pentru modelele sirenă, devenind silueta cu cea mai rapidă creștere. Se pare că rochia controversată, pe care mulți o credeau dispărută, revine spectaculos în 2026.

De la eleganță la kitsch și înapoi

Să fim serioși, asocierea acestui stil cu borcanele de gem și rochiile domnișoarelor de onoare turcoaz a blocat-o într-o capsulă a timpului, pe la începutul anilor 2010. Alături de blugii skinny și filtrele Sepia de pe Instagram. Numai că istoria modei, la fel ca istoria în general, tinde să se repete. Croitorul francez Marcel Rochas a adus pentru prima dată rochia sirenă în lumina reflectoarelor în anii 1930, creațiile sale fiind purtate de vedete de cinema și fete de pe copertă.

Până în 2020, miresele abandonaseră complet forma mulată pentru rochii simple, cu talie joasă sau basc. Dar cum vine asta ca acum să revină? V-ați gândit vreodată că o modă considerată depășită poate renaște atât de puternic?

Covorul roșu dă tonul

Inspirația pentru miresele moderne vine, ca de obicei, de pe covorul roșu. Teyana Taylor a rămas fidelă stilului pe parcursul sezonului de premii din 2026, purtând creații Schiaparelli, Burberry, Tamara Ralph, Ashi Studio și Tom Ford. Iar colega ei din „One Battle After Another”, Chase Infiniti, a îmbrățișat și ea diverse interpretări ale siluetei trompetă de la Louis Vuitton.

Poate cea mai bună dovadă a renașterii este garderoba lui Margot Robbie din turneul de presă pentru „Wuthering Heights”. Actrița a purtat look-uri remarcabile, de la o rochie ombré de la Schiaparelli la o creație romantică din tul de la Ashi Studio. Ba chiar și o rochie sirenă transparentă și… păroasă (da, ați citit bine) de la designerul londonez Dilara Findikoglu. Aceeași Dilara Findikoglu a creat și rochia de mireasă personalizată pentru fotografa Harley Weir în 2025, cu o evazare subtilă în partea din spate, brodată cu funde roz pal.

Ce spun designerii despre noua sirenă

Această revenire nu este întâmplătoare. „Când o cultură se îndreaptă spre romantism și senzualitate, ceea ce vedem peste tot în 2026, siluetele sculpturale, precum sirena, încep să reapară”, explică Chelsea Jackson, analist cultural în domeniul bridal și fondatoarea Showroom Theory.

Designerii, e drept, sunt atenți să nu recreeze versiunile supraîncărcate ale anilor 2010. O viitoare mireasă recunoaște: „[sirenele] pe care le văzusem înainte de a proba rochii eu însămi erau foarte sclipitoare și extravagante, ceea ce nu se aliniază cu stilul meu personal. Nu forma era problema, ci mai degrabă celelalte elemente pe care le asociam cu rochiile.”

Secretul, potrivit designerului Harris Reed, este să te bazezi pe materiale moderne și să nu copleșești mireasa cu detalii exagerate. „Cred că modernitatea cozii de pește constă în a o dezbrăca până la esența construcției”, spune el. trebuie să arate curat, dar să aibă impact. Designerul Pnina Tornai este de acord: „Cred că vom vedea mai multe rochii neîmpodobite, mâneci lungi elegante și o creștere a rochiilor cu talie joasă care se evazează mai sus decât o sirenă clasică.”

Cifrele nu mint

Dincolo de păreri, datele confirmă tendința. Lizzie Wheeler, fondatoarea boutique-ului vintage Studio Dorothy, este optimistă. „Constat că tendințele funcționează urmând un ciclu de 15 ani”, a menționat ea într-un videoclip pe TikTok. „Prin această logică, această rochie sirenă Oscar de la Renta din 2012 este gata să meargă la mireasa ei din 2027.”

Până și un gigant ca Kleinfeld, care are cea mai mare selecție de rochii de mireasă din lume, confirmă mișcarea. Dorothy Silver, directorul de merchandising, notează că magazinul a înregistrat „o creștere a cererilor pentru rochii stil sirenă și trompetă”, deși subliniază că siluetele tradiționale, mai ample, sunt încă pe primul loc.

Dar industria de profil are ritmul ei. „Industria de mirese se mișcă de obicei cu unul sau două sezoane în spatele modei tradiționale”, explică Jackson. Odată ce un stil devine popular în prêt-à-porter, durează cel puțin un an până devine disponibil pe scară largă pentru mirese.

O tendință care depășește granițele

Interesant este că fenomenul nu se limitează la moda occidentală. În ținutele de mireasă din Asia de Sud, unde opulența este parte din tradiție, silueta „coadă de pește” (fishtail) prinde o nouă viață. Stilista Alisha Datwani a observat că tot mai multe cliente aleg fuste fishtail pentru lehengas (costumul tradițional). „Este o soluție excelentă pentru miresele care nu vor să fie copleșite de dimensiunea unei rochii de bal, dar vor să aibă totuși acel nivel de dramatism”, observă ea.

Până la urmă, această schimbare lentă de percepție ar putea fi exact ce avea nevoie rochia sirenă pentru a lăsa o amprentă de durată. Harris Reed, care a inclus o astfel de rochie în linia sa Fluid Bridal, este entuziasmat. „Cred că este cea mai interesantă piesă pe care o fac pentru miresele mele”, exclamă el. „Are ceva nostalgic, ca My Fair Lady sau glam-ul vechiului Hollywood.”