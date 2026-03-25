Prințesa de Wales, Kate Middleton, a apărut la un eveniment oficial cu un accesoriu care a atras toate privirile. Nu este vorba despre o nouă tiară, ci despre o geantă Chanel clasică, dar cu un aspect neobișnuit, „turtit”, validând astfel unul dintre cele mai curajoase trenduri de accesorii ale anului 2026.

O geantă Chanel cu un twist modern

La prima vedere, este o geantă clasică Chanel cu clapetă. Numai că, la o privire mai atentă, se observă că accesoriul pare mototolit în mod intenționat. Purtată ca un clutch, forma ușor turtită a genții amintește de creațiile de pe podium ale lui Matthieu Blazy din acest sezon, ale cărui modele păreau supra-încărcate, lăsate să alunece deschise și dezordonate în mod deliberat. Până la urmă, cum vine asta ca un membru al familiei regale să adopte un look atât de nonconformist?

Apariție la ceremonia de întronizare

Prințesa a participat la ceremonia de întronizare a lui Dame Sarah Mullally, prima femeie Arhiepiscop de Canterbury. A asortat geanta nonconformistă cu o haină-rochie croită pe măsură, cu un imprimeu în carouri, o piesă definitorie pentru stilul ei (semnată, cel mai probabil, Alexander McQueen). Alegerea genții sugerează o nouă direcție pentru accesoriile sale, de obicei mult mai discrete.

O alegere îndrăzneață.

Iar ținuta a fost completată de o pălărie cu boruri largi, cu un model în carouri similar, confirmând o abordare mai curajoasă a stilului personal.

O săptămână plină pentru Prințesă

Această apariție vine după o săptămână aglomerată pentru Catherine. Ea a sărbătorit Ziua Sfântului Patrick alături de Garda Regală Irlandeză și, ulterior, i-a primit pe președintele și prima doamnă a Nigeriei. Pentru întâlnirea cu oficialii nigerieni, Prințesa a ales o ținută la modă creată de designerul britanico-nigerian Tolu Coker. Deși știm că Prințesa de Wales cochetează ocazional cu accesorii neașteptate, acest gest către gențile mototolite, inspirate de Blazy, pare o completare jucăușă și perfectă pentru primăvară în garderoba sa regală.