Modelul Winnie Harlow a fost prezentă luni la meciul de baschet dintre Los Angeles Clippers și Milwaukee Bucks, desfășurat la Intuit Dome din Inglewood, California. Ea a venit să-l susțină pe logodnicul ei, Kyle Kuzma, jucător la Milwaukee Bucks, și a atras toate privirile cu o ținută atent aleasă, din care s-au remarcat o pereche de cizme albe.

Cizmele Chrome Hearts, piesa de rezistență

Piesa centrală a ținutei sale au fost cizmele din piele Sugar Jones de la Chrome Hearts. Modelul, de un alb intens, este în tendințe în acest sezon. Acestea sunt de înălțime medie, până la jumătatea gambei, și au un design cu vârf alungit, dar ușor rotunjit la capăt.

Până la urmă, detaliile fac diferența. Cizmele sunt decorate cu un ornament din piele la bază și cu logo-ul mărcii, motivul crucii, realizat din piele neagră pe partea laterală. Și, hai să fim serioși, cifrele sunt importante: înălțimea carâmbului este de 33,6 cm (13,25 inci), în timp ce tocul, ușor evazat, măsoară 10,1 cm (4 inci). Închiderea se face cu fermoar pe interior.

Un look inspirat de stilul „It girl”

Pentru a completa cizmele, Harlow a ales o ținută de la brandul Lioness, inspirată de stilul „It girl”. A purtat un pulover tricotat, modelul Lioness Coastal Cable Knit Sweater Cloud, care costă 80 de dolari. Acesta are un guler alb detașabil și manșete cu aspect uzat.

L-a asortat cu o pereche de pantaloni scurți gri, modelul Reborn Mini Shorts, de la aceeași marcă, la prețul de 50 de dolari.

Dar accesoriile au completat perfect imaginea. Winnie a purtat o șapcă „baker boy” cu efect melanj de la Ruslan Baginskiy și o geantă de umăr albă, semnată Prada.

Logodnă cu un inel de 8,5 carate

V-ați întrebat care este povestea din spatele cuplului? Winnie Harlow și jucătorul NBA Kyle Kuzma și-au anunțat logodna în luna februarie, printr-o postare comună pe Instagram. Cererea în căsătorie ar fi avut loc pe 13 februarie, chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților.

Supermodelul a primit un inel cu un diamant de 8,5 carate, cu tăietură ovală.