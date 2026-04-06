Brandul britanic de modă și accesorii Kurt Geiger London a ales o matriarhă celebră pentru cea mai recentă campanie de Ziua Mamei. Tina Knowles (mama celebrelor artiste Beyoncé și Solange Knowles) este imaginea unei colecții-capsulă de genți, aducând un aer personal și plin de stil. E drept că alegerea nu este deloc întâmplătoare.

O alegere plină de semnificație

Compania, deținută de Steve Madden Ltd., consideră că Tina Knowles surprinde perfect „spiritul maternității moderne – elegant, expresiv și înrădăcinat în moștenire.” Iar campania se aliniază perfect cu viitoarea relansare a cărții sale, „Matriarch: A Memoir”, care va include capitole nepublicate anterior din proiectul lansat anul trecut.

Rebecca Farrar-Hockley, director de creație la Kurt Geiger, a explicat decizia. „Suntem incredibil de entuziasmaști să colaborăm cu doamna Tina pentru momentul nostru de Ziua Mamei din acest an – sincer, nu putea exista o alegere mai plină de semnificație. Ca o matriarhă pentru mulți, ea a hrănit, ghidat și inspirat generații, modelând unii dintre cei mai influenți artiști ai timpului nostru.”

Recomandari 30.000 km din Alaska în Argentina: gaura mortală de 160 km

Colecția exclusivă pentru primăvara 2026

Ce aduce nou colecția Kurt Geiger pentru Ziua Mamei din primăvara anului 2026? Cinci stiluri exclusive de genți de mână, toate în nuanțe de roz. Modelele variază destul de mult, de la un clutch strălucitor, încrustat cu pietre, până la o poșetă cu aplicații florale delicate.

Fiecare piesă pare gândită pentru a celebra feminitatea în diversele ei forme.

„Bunica nu are favoriți”

Clipul campaniei este filmat chiar în casa Tinei Knowles și o surprinde pe aceasta pregătindu-se să meargă la un ceai de Ziua Mamei cu nepoții ei. În timp ce analizează opțiunile de genți, comentează cu umor fiecare piesă. „Aceasta spune ‘petrecere cu ceai’. Asta e drăguță. Aw, asta e de la nepoțica mea. Dar uitați-vă la culoarea asta. Aw, gemenii mi-au dat-o pe asta.”

Recomandari Jennifer Lawrence și Anya Taylor-Joy prezintă viitoarele genți Dior

Și, până la urmă, cum să alegi doar una? V-ați gândit vreodată la dilema asta?

Soluția ei este simplă și plină de farmec. Bunica a șase nepoți pleacă la petrecere purtând toate gențile primite. Motivul? „Pentru că bunica nu are favoriți.”