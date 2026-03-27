Mihai Albu a vorbit recent despre viața sentimentală a fiicei sale, Mikaela, dezvăluind că adolescenta are un iubit. Numai că reacția mamei, Iulia Albu, nu a întârziat să apară, criticul de modă fiind vizibil deranjată de indiscreția fostului partener și ținând să clarifice lucrurile.

O corecție rapidă din partea mamei

Întrebată dacă l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale, Iulia Albu a corectat din start formularea. Se pare că lucrurile stau puțin diferit. „Mikaela nu are iubit, are un prieten”, a precizat ea, subliniind că a deranjat-o expunerea publică a acestui detaliu din viața adolescentei. „M-a deranjat la acel moment faptul ca tatăl ei a ales să facă public acest aspect al vieții ei.”

Iar asta nu înseamnă că Mikaela ar ascunde ceva. Ba chiar din contră. „Nu s-a ascuns. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește”, a adăugat Iulia Albu, arătând că este la curent cu viața fiicei sale.

O chestiune de „igienă etică”

Dincolo de terminologie, problema principală a Iuliei Albu a fost legată de expunerea unui adolescent în spațiul public. Până la urmă, ce tânăr își dorește ca primele sale relații să fie dezbătute în presă? Criticul de modă consideră că fiica sa are dreptul la intimitate, ca orice alt copil.

„Mikaela este un copil bun și, ca orice adolescent, trebuie lăsată să își trăiască anumite aspecte ale vieții ei dincolo de ochiul public. Ține cumva de o anumită igienă etică”, a explicat vedeta.

Disputa pare să se fi stins rapid.

Iulia a menționat că a discutat deja cu fostul ei soț pentru a lămuri situația. „Am discutat subiectul și lucrurile au fost înțelese. În fond, amândoi dorim ce este mai bine pentru Mikaela”, a concluzionat ea pe acest subiect.

Regretele Iuliei Albu ca mamă

Discuția despre viața Mikaelei a deschis însă și o portiță către o latură mai vulnerabilă a Iuliei Albu. E drept că, întrebată despre regretele sale ca părinte, aceasta a fost neașteptat de sinceră, recunoscând că sunt lucruri pe care și le reproșează în relația cu fiica ei.

„Da! Am lucruri pe care mi le reproșez ca mamă. Faptul că am lucrat până la epuizare de prea multe ori și în multe zile ajungeam acasă când Mikaela deja dormea, faptul că nu am ieșit cu ea din țară, faptul ca uneori îmi pierd răbdarea… și asta intenționez să schimb”, a mărturisit Iulia Albu.