Becky Hudson, modelul galez cu 2.8 milioane de urmăritori pe Instagram, a decis să ne arate cum arată o dimineață din viața ei. S-a filmat pregătind un espresso într-un set de lenjerie bleu transparentă, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

V-ați gândit vreodată de ce ne fascinează atât de mult rutinele de dimineață ale vedetelor de pe internet? Dincolo de imaginile perfecte, e vorba despre curiozitatea noastră de a vedea cum își încep ziua femeile care par să aibă totul pus la punct. Și, să fim sincere, ne face să ne uităm cu alți ochi la pijamalele noastre flaușate purtate în grabă înainte de prima ședință pe Zoom.

Imagini virale din bucătărie

Crescută în sărăcie, tânăra brunetă se bucură acum din plin de succesul ei ca model de glamour și creatoare de conținut pe platforme exclusiviste. Asta include o bucătărie imaculată și o atitudine plină de încredere.

În clipul postat recent, Becky își etalează formele în timp ce folosește un espressor, purtând doar un bralette bleu și o pereche de bikini asortați din dantelă. Dar oare chiar așa arată fiecare dimineață a ei? Cum scrie Theblast într-un material publicat recent, modelul a recunoscut că viața ei reală are și o doză mare de pragmatism și organizare.

„Nu prea am un ritual de dimineață, în afară de a-mi verifica telefonul și calendarul de lucru când mă trezesc, ca să mă pot pregăti mental pentru ziua mea. Dacă am o ședință foto în ziua respectivă, încerc să fac un antrenament ușor. Dacă am întâlniri de afaceri în ziua respectivă, atunci încerc să revizuiesc orice materiale pe care aș putea avea nevoie să le analizez înainte de întâlnire.” – Becky Hudson, model

Reacțiile fanilor

Chiar și în spatele pozelor glam există un calendar de muncă strict. Iar fanii au apreciat exact această combinație de senzualitate și naturalețe. La postarea în care a scris simplu „O să reușești”, alături de două inimi albastre, comentariile au curs fără oprire.

„Să o bem împreună.” – Fan anonim

Cifrele vorbesc de la sine.

Cu o comunitate uriașă în spate, printre care se numără și alte modele cunoscute precum Anastasiya Kvitko sau Deanna Ritter, galeza știe exact cum să mențină atenția publicului activă. Fie că postează imagini dintr-un duș exterior în aer liber sau fotografii în halat alb și cu părul prins într-un prosop (în modul suprem de self-care), ea vinde o fantezie a relaxării absolute pe care multe dintre noi o căutăm în weekenduri.

Până la urmă, fiecare femeie are dreptul să își bea cafeaua exact așa cum se simte cel mai bine, fie că e vorba de lenjerie fină sau de un tricou vechi și comod. Ce alte momente din viața ei privată va mai alege modelul să împărtășească pe viitor cu comunitatea sa online.