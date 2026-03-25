Cântărețul canadian Shawn Mendes pare să fi dat-o uitării definitiv pe Camila Cabello. Artistul de 27 de ani a fost surprins în ipostaze tandre alături de actrița braziliancă Bruna Marquezine, în vârstă de 30 de ani, chiar în penthouse-ul ei luxos din Rio de Janeiro.

Săruturi pasionale cu vedere la Rio

Prezent în Brazilia pentru festivalul Rock in Rio, Shawn Mendes a profitat din plin de șederea sa. Imaginile surprinse în penthouse-ul cu pereți de sticlă al actriței nu lasă loc de interpretări. Pe jumătate dezbrăcat, cântărețul o sărută pe Bruna, care poartă, se pare, doar cămașa lui albă. Cei doi îndrăgostiți par să se bucure de fiecare moment, fără să le pese dacă sunt sau nu observați. O scenă de film, nu-i așa?

Cine este noua iubită a lui Shawn Mendes?

Iar Bruna Marquezine nu este o necunoscută, cel puțin nu în Brazilia. Actrița este extrem de populară, având peste patruzeci de milioane de urmăritori pe contul ei de Instagram. E drept că s-a făcut remarcată mai ales în telenovele, dar în ultima perioadă a reușit să obțină roluri și pe marile ecrane. Publicul internațional și-o amintește poate din perioada 2013-2018, când a format un cuplu cu celebrul fotbalist Neymar.

Capitolul Camila Cabello, închis definitiv

Apariția acestei noi idile pare să închidă definitiv un capitol important din viața amoroasă a lui Shawn Mendes. Relația lui cu Camila Cabello, începută în 2019 odată cu succesul piesei „Señorita”, a fost una dintre cele mai mediatizate din industria muzicală. Cei doi au colaborat anterior și în 2015, pentru piesa „I Know What You Did Last Summer”.

După aproape doi ani, relația lor s-a încheiat în 2021. Au decis să mai acorde o șansă poveștii lor în 2023, dar și-au dat rapid seama că nu mai au aceeași chimie și aceleași lucruri în comun.

Până la urmă, chimia dispăruse.

Reacții oficiale? Niciuna, deocamdată

Dar, deși imaginile din apartamentul actriței vorbesc de la sine, nici Shawn Mendes și nici Bruna Marquezine nu au comentat încă oficial noua lor relație. Probabil preferă să păstreze discreția, cel puțin pentru moment (o misiune cam grea, având în vedere faima lor). În schimb, fosta lui iubită, Camila Cabello, și-a oficializat deja relația cu omul de afaceri libanez Henry Junior Chalhoub, după luni întregi de speculații.