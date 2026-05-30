Te-ai întrebat vreodată de ce părul tău nu mai stă la fel de bine ca acum câteva luni, deși folosești absolut aceleași produse? Răspunsul stă într-o programare amânată la salon. Adevărul este că frecvența cu care trebuie să îți tunzi părul nu este o regulă universală, ci depinde strict de textura, lungimea și rutina ta zilnică.

Sinceră să fiu, știu exact ce simți când vrei să îți lași părul lung și fugi de foarfecă. Dar fix aici pierzi cel mai mult pe termen lung. Dacă amâni la nesfârșit tunsul, vârfurile despicate urcă pe firul de păr, se rup, iar la final vei fi nevoită să tai mult mai mult din lungime. un păr netuns pur și simplu refuză să își mai mențină forma atunci când încerci să îl coafezi, lăsându-te cu o senzație de volum plat și un aspect neîngrijit.

Noi, femeile, confundăm adesea o simplă curățare a vârfurilor cu o schimbare radicală de look. Așa cum explică un material detaliat publicat recent de Vogue, un „trim” (adică o curățare a vârfurilor) înseamnă să tai doar doi-trei centimetri pentru a scăpa de zonele uscate. În schimb, o tunsoare propriu-zisă presupune tăierea a mai mult de șase centimetri și schimbă complet mișcarea și greutatea părului tău.

Recomandări Îți deteriorezi părul fără să-ți dai seama. Iată greșeala pe care o faci!

Reguli clare în funcție de lungime și textură

Iar lucrurile stau destul de diferit în funcție de ce porți pe cap. Părul scurt, deși la prima vedere pare ușor de întreținut dimineața, cere de fapt cele mai dese vizite la salon.

„Părul scurt necesită puțin mai multă întreținere din cauza lungimii, formei și preferințelor personale.” – Irinel de León, hairstylist și ambasador global Dyson Beauty

Dacă ai un bob scurt care se așează fix sub ureche, stiliștii recomandă să treci pe la salon la fiecare șase săptămâni. Pentru părul mediu, fereastra ideală este între șase și 12 săptămâni. părul lung și cu adevărat sănătos poate rezista până la 10-12 săptămâni fără o reîmprospătare, deși dacă ai tendința să faci vârfuri despicate, ar trebui să te oprești la opt săptămâni.

Recomandări Greseala uriasa pe care o faci cand te vopsesti acasa! Iti poti pierde parul

Dar că și textura contează enorm în această ecuație. Părul fin se subțiază repede, așa că are nevoie de tăieri la patru-șase săptămâni dacă e scurt. Părul des și gros rezistă eroic la căldură și decolorare, oferindu-ți luxul unei programări la opt sau chiar 12 săptămâni. Dacă ai părul creț sau texturat, nu sări peste tuns. Deși pare că pierzi din lungime, vârfurile uscate se vor rupe oricum, așa că o curățare la șase-opt săptămâni este obligatorie.

Ce faci când părul este deja deteriorat

Aici nu prea mai este loc de negociere sau de produse magice. Când ai exagerat cu decolorantul sau cu placa de întins părul, soluția este tăierea. Nu poți repara un păr complet ars, oricâte măști ai folosi.

Știu că urăști ideea de a tăia tot părul stricat dintr-o dată. (Și eu aș simți la fel). Soluția propusă de stiliști este să îl tunzi cât de scurt te simți tu confortabil și să continui cu vizite foarte dese la salon după aceea, dublate de tratamente cu proteine și o hidratare intensă acasă.

Recomandări Adevărul despre striațiile de pe unghii. Greșeala pe care o faci la salon

De ce să nu te tunzi singură acasă

Și totuși, tentația de a lua foarfeca din sertar să scapi de câteva fire rebele e mare seara, în fața oglinzii. nu face asta. Un profesionist vede unghiuri pe care tu nu le poți observa și folosește instrumente gândite special pentru a proteja firul.

„Foarfecele de bucătărie sau foarfecele de tuns pe care le-ai putea găsi pe Amazon au lame tocite care vor perturba cuticula părului tău și, până la urma vor provoca mai multe vârfuri despicate.” – Carlyn Griscti, hairstylist la salonul Beauty Supply

(Un mic pont: dacă totuși ești disperată să îți scurtezi bretonul acasă, taie-l mereu pe uscat, ia-ți timp și ține minte că mai puțin înseamnă întotdeauna mai bine).

Până la urmă, sănătatea părului tău se menține și între vizitele la salon, cu un scalp curat și protecție termică bună. Decizia de a tăia vârfurile îți aparține în totalitate, dar forma și vitalitatea coafurii tale depind de acest pas. Doar când îți vei face curaj să pui mâna pe telefon și să îți confirmi următoarea programare la salon.