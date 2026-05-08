Ieșirea de la salonul de înfrumusețare îți dă mereu o stare de bine, ca o gură de aer proaspăt. O manichiură impecabilă te face să te simți pur și simplu invincibilă. Numai că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sub stratul de ojă colorată se ascund adesea unghii uscate, fragile și brăzdate de striații deranjante.

De ce apar aceste dungi pe suprafața unghiei

Nu toate striațiile sunt la fel, iar prima diferență pe care trebuie să o faci este între cele verticale și cele orizontale. Te-ai gândit vreodată la ce îți transmit propriile mâini? Expertul în unghii Ami Streets explică foarte clar acest fenomen. „Sunt cel mai adesea legate de îmbătrânirea naturală (similar cu liniile fine de pe piele), deshidratarea plăcii unghiale, micro-traume repetate din cauza pilitului excesiv și, ocazional, de lacune minore de nutrienți, cum ar fi fierul scăzut sau vitaminele B.”

Și uite cum ajungem imediat la stilul nostru de viață de zi cu zi. Fondatoarea Manucurist, Gaëlle Lebrat Personnaz, atrage atenția asupra unor obiceiuri aparent banale. „Expunerea repetată la apă, substanțe chimice dure, pilitul agresiv sau manichiurile regulate cu gel și îndepărtările cu acetonă slăbesc toate placa unghială în timp.”

Iar aici problema lovește direct în rutina multor femei din România. Dincolo de vizitele dese la salon pentru semipermanentă, apa dură de la robinet (mai ales în marile orașe de la noi) și detergenții pe care îi folosim frecvent usucă pielea și distrug bariera protectoare a unghiei.

Striațiile orizontale spun o poveste complet diferită. Tehnicianul de unghii Faye Louise Dennis a întâlnit sute de astfel de cazuri la clientele ei. „Aceste șanțuri mai adânci traversează unghia și semnalează de obicei că creșterea unghiei a fost întreruptă scurt timp. Acest lucru se poate întâmpla după o boală, sau chiar perioade de stres fizic sau emoțional intens.” Să fim serioase, stresul ne afectează pe toate, iar corpul ține un fel de jurnal tăcut al perioadelor grele.

Dar factorii declanșatori se cam suprapun de cele mai multe ori. Gaëlle Lebrat Personnaz adaugă un detaliu tehnic necesar. „Stresul, deshidratarea, deficiențele nutriționale, contactul repetat cu apa sau detergenții duri și utilizarea excesivă a gelurilor tradiționale pot contribui la unghii cu striații, fragile. Vedem, si o mulțime de daune cauzate de îndepărtările repetate cu acetonă și frezele mecanice, ambele îndepărtând uleiurile protectoare naturale ale unghiei și slăbind structura de cheratină.”

Renunță chiar acum la pilitul excesiv

Primul tău instinct când vezi o unghie vălurită este să iei buffer-ul și să o nivelezi rapid. Pe bune, oprește-te!

Așa cum arată datele dintr-o analiză publicată recent de Marieclaire, soluția reală nu stă sub nicio formă în subțierea unghiei. Gaëlle Lebrat Personnaz confirmă această regulă. „Cheia este îngrijirea blândă și constantă. Pilitul excesiv al unghiei ar putea netezi temporar suprafața, dar adesea slăbește unghia și mai mult pe termen lung.”

Soluția este mult mai simplă.

Faye Louise Dennis are o rutină non-negociabilă pentru absolut oricine îi trece pragul. „Lucrul numărul unu pe care îl spun tuturor este să aplice ulei de cuticule de două ori pe zi. O placă unghială deshidratată va arăta întotdeauna mai rigidă.” Pe lângă ulei, cremele de mâini care conțin glicerină, uree sau ceramide ajută enorm la reținerea umidității.

Pentru o abordare mult mai țintită, brandurile au dezvoltat tratamente specifice. „La Manucurist, am creat Ultimate Nail Ridges Routine special pentru asta. Combină produse de îngrijire vizate pentru a hidrata, netezi și întări placa unghială, susținând în același timp o recreștere mai sănătoasă în timp”, spune Lebrat Personnaz.

Iar Ami Streets pune tot accentul pe rutina zilnică. „Hidratarea tinde să facă cea mai mare diferență vizibilă. Nu este dramatică sau instantanee, dar făcută zilnic, schimbă cu adevărat textura unghiei în timp.”

Cum maschezi imperfecțiunile cu oja corectă

Până când tratamentele de hidratare își fac efectul, vrei ca unghiile tale să arate impecabil. Ami Streets știe exact ce fel de formule funcționează. „Cele mai bune alegeri de lac de unghii pentru unghiile cu striații sunt acelea care ajută la netezirea și uniformizarea vizuală a suprafeței. Bazele care umplu striațiile, formulele ușor mai groase sau cu efect de volum, precum și lacurile cu efect de gel cu proprietăți de autonivelare sunt perfecte pentru asta.”

Numai că trebuie să fii foarte atentă la produsele pe care le eviți. „Finisajele mate pot si să sublinieze neuniformitatea, iar unele lacuri metalice, cromate și iridescente reflectă lumina într-un mod care evidențiază fiecare imperfecțiune”, avertizează Streets.

Gaëlle Lebrat Personnaz vine cu un alt sfat legat de compoziție. „Aș evita formulele dure care conțin monomeri de acrilat sensibilizanți, precum și îndepărtările repetate cu acetonă și pilitul agresiv, care pot înrăutăți striațiile și fragilitatea unghiei în timp.”

Când vine vorba de paleta de culori, Faye Louise Dennis recomandă nuanțele cu acoperire mare. „Rozurile prăfuite, precum BioSculpture Savannah Dusk, se așează natural frumos pe unghie indiferent de textură. Nuanțele de fructe de pădure sunt o altă opțiune genială, bogate, saturate și opace, profunzimea culorii face pur și simplu toată treaba pentru tine.”

Produse recomandate care chiar funcționează

Dacă vrei să treci la fapte, ai la dispoziție o listă de produse testate. Manucurist Active Smooth 00 costă 16 lire sterline. „Perfectorul nostru de unghii inspirat de lacul CC estompează instantaneu striațiile și textura neuniformă, tratând în același timp unghia cu ingrediente active, precum fibre de ricin, hexanal, AHA și vitamina E. Este mixul perfect de machiaj și îngrijire a unghiilor pentru unghii cu un aspect natural mai neted”, explică Lebrat Personnaz.

Un alt produs intens lăudat este Kure Bazaar Intensive Base. Acesta se vinde cu 24 de lire și conține acid hialuronic și vitamina E pentru volum și hidratare.

Pentru o extra doză de îngrijire, Bio Sculpture Ethos Vitamin Dose costă 15.50 lire. Despre el, Dennis spune clar că „susține structura de cheratină a unghiei tale pentru a le lăsa să arate și să se simtă cel mai bine.” Tot la prețul de 15.50 lire găsești Bio Sculpture Ethos Seaweed Calcium Base. „Această bază Seaweed Calcium Base este excelentă pentru umplerea striațiile deoarece curge în șanțuri în loc să stea deasupra și să le evidențieze”, adaugă tehnicianul.

Pe partea de culoare, lacurile Bio Sculpture Wild at Heart Polish și Bio Sculpture Savannah Dusk Polish costă fiecare câte 15.50 lire. Dacă preferi o variantă ceva mai accesibilă, Essie Strong Start Ridge Filling Smoothing Base Coat e disponibil la 9.99 lire și vine cu o formulă infuzată cu biotină.

Mavala Ridge Filler se găsește pe piață la 8.19 lire sterline și se concentrează strict pe nivelarea suprafeței unghiei, pregătind-o perfect pentru o manichiură de lungă durată, fără să o agreseze chimic sau mecanic.