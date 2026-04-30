Te lupți cu un nas înfundat și primul tău gest este să apelezi la un spray decongestionant? E un reflex pe care îl avem multe dintre noi, mai ales în sezonul răcelilor sau al alergiilor. Dar stai puțin, s-ar putea ca tocmai acest obicei să îți înrăutățească problema, conform unui nou avertisment oficial care vizează milioane de utilizatori.

Regula celor 5 zile

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a impus o restricție clară: sprayurile nazale decongestionante nu ar trebui folosite mai mult de cinci zile consecutiv. Decizia vine ca urmare a dovezilor care arată că utilizarea excesivă poate duce la o problemă și mai supărătoare. Vorbim aici despre produsele pe care le găsești în orice farmacie și care conțin substanțe active precum xilometazolină și oximetazolină, menite să ofere o ameliorare rapidă a nasului înfundat cauzat de răceli, alergii sau sinuzită.

Cercul vicios al congestiei de rebound

De ce există această limită de cinci zile? Răspunsul stă într-un fenomen numit „congestie de rebound”. cu cât folosești mai mult spray-ul, cu atât nasul tău devine dependent de el pentru a rămâne desfundat. Când efectul medicamentului dispare, congestia revine, adesea mai puternică decât înainte, ceea ce te face să folosești din nou produsul. Te-ai regăsit vreodată în această situație?

Thao Huynh, șefa departamentului de imagistică respiratorie și terapie intensivă la MHRA, explică foarte clar acest mecanism periculos. Într-o analiză publicată recent de Independent, ea avertizează: „Dacă nasul tău este încă blocat după cinci zile de utilizare a unui spray nazal, ar putea fi din cauza utilizării excesive a produsului, mai degrabă decât din cauza simptomelor tale inițiale. Continuarea utilizării ar putea agrava problema.”

Iar sfatul ei este direct. „În schimb, discută cu un profesionist din domeniul sănătății despre oprirea utilizării produsului și dacă tratamentele alternative te-ar putea ajuta.”

Farmaciștii confirmă confuzia generală

Și, pe bune, se pare că nu ești singura care nu știa de acest risc. O confirmă chiar farmaciștii, cei care ne eliberează aceste produse zi de zi. Profesorul Amira Guirguis, cercetător șef la Colegiul Regal de Farmacie, a salutat actualizarea regulilor, subliniind o realitate îngrijorătoare.

„Sondajul nostru recent a constatat că aproape 60% dintre farmaciștii care au răspuns cred că pacienții nu sunt conștienți de riscurile utilizării acestor medicamente mai mult timp decât este recomandat,” a declarat ea. „Susținem o informare mai clară a produsului și ambalaje îmbunătățite, alături de mesaje publice consecvente, pentru a crește gradul de conștientizare că aceste produse sunt doar pentru utilizare pe termen scurt și pentru a evita daunele prevenibile.”

Ce faci, concret, de acum înainte

Autoritățile au decis ca toate ambalajele și prospectele noi să includă avertismentul privind limita de cinci zile. Numai că există o problemă: implementarea acestor schimbări va dura luni de zile. Asta înseamnă că produsele pe care le cumperi mâine de la farmacie s-ar putea să nu aibă încă această informație vizibilă pe cutie.

Schimbarea va dura.

De aceea, e important să acționezi tu, informată fiind. Respectă regula celor cinci zile, chiar dacă ambalajul nu o menționează încă. Dacă nasul rămâne înfundat, nu continua tratamentul pe cont propriu. Mergi la medicul de familie sau cere sfatul farmacistului pentru a găsi o soluție alternativă, care să nu te prindă în capcana congestiei de rebound.

Până la urmă, mesajul experților este simplu și de bun simț: „Aceste spray-uri nazale sunt tratamente sigure și eficiente atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor. Este important să citești întotdeauna prospectul care însoțește medicamentul și informațiile de pe ambalajul exterior.”