Manichiura este, nu de puține ori, o reflexie a personalității și a stării de spirit. Iar o anumită formă de unghii pare să domine scena, fiind adoptată de vedete precum Dua Lipa, Lisa de la Blackpink și Selena Gomez, dar și pe podiumurile de la Tom Ford sau Schiaparelli. Vorbim despre unghia lungă în formă de migdală, o opțiune incredibil de versatilă.

Ce este, de fapt, manichiura migdală lungă?

Hai să vedem cum o descriu specialiștii. „Gândește-te la forma unei migdale reale”, spune nail artistul Naomi Yasuda. „Unghia este lată la bază și se subțiază spre vârf, terminându-se într-un punct moale, rotunjit.”

Este un echilibru perfect atunci când vrei lungime, dar fără un aspect agresiv. Nail artistul Juan Alvear completează ideea, spunând că forma „se citește ca o extensie naturală a degetului.”

Recomandari Unghiile-migdala, manichiura rafinata a verii

Iar popularitatea sa nu e deloc întâmplătoare. „Este o formă clasică pentru că nu se demodează niciodată. Arată natural și elegant și face mâinile oricui să arate frumos,” adaugă Yasuda.

Cum menții sănătatea unghiilor lungi?

Fie că vorbim de unghii naturale, manichiuri cu Gel X sau extensii cu gel dur, există mai multe metode de a obține lungimea necesară. Numai că lucrul cel mai important este menținerea integrității structurale a unghiei. „Totul se rezumă la structură. Un apex corect, pereți laterali curați și susținere în punctul de stres,” explică Alvear, adăugând că majoritatea daunelor provin din pilirea excesivă.

Yasuda este de acord și subliniază importanța de a nu pili prea mult părțile laterale ale unghiilor, altfel acestea se vor crăpa. Ea recomandă aplicarea zilnică a unui ulei de cuticule, chiar și atunci când nu porți ojă semipermanentă. „Ar trebui să porți mereu un întăritor de unghii sau câteva straturi de ojă obișnuită pentru a le oferi un strat protector.”

Recomandari FOTO Ce spun forma unghiilor sau manichiura unei femei despre caracterul ei

Ce modele se potrivesc pe unghiile migdală?

Aici lucrurile stau puțin diferit față de ce te-ai aștepta. Nail artistul Tom Bachik a declarat anterior că „nu prea las forma să determine designul, deoarece simt că este mai mult o preferință personală.” nu există reguli stricte.

Dacă ești adepta look-ului „clean girl”, prezentările de modă pentru primăvară-vară 2026 sunt o sursă excelentă de inspirație. Tom Ford și Schiaparelli au prezentat unghii lungi în formă de migdală cu finisaje naturale, folosind oje cu aspect lucios, translucid, sau nuanțe subtile de roz, bej ori nude.

Dar ce te faci dacă stilul minimalist nu e pe gustul tău? Stai liniștită, e loc pentru toată lumea. Fantezia, culoarea și experimentele sunt la ordinea zilei în acest sezon. Se observă o revenire a manichiurii roșii (văzută într-un stil half-moon creat de Yasuda pentru Amanda Lepore), a unghiilor cu pietre (realizate de Alvear pentru Lisa la Premiile Emmy 2025 și văzute recent la toată lumea, de la Sabrina Carpenter la Kylie Jenner), a bulinelor și, fireste, a modelelor florale.

Recomandari Manichiura cu gel iti distruge unghiile? Adevarul despre riscurile ascunse

Inspirația este, așadar, la tot pasul.

Este necesară o pauză între manichiuri?

Nu neapărat! Atât Yasuda, cât și Alvear, susțin că atunci când aplicarea și îndepărtarea sunt făcute corect, pauzele nu sunt necesare. De exemplu, Gel X ar trebui întotdeauna îndepărtat prin înmuiere – nu prin decojire – iar extensiile din gel dur ar trebui pilite de un profesionist.

Dacă unghiile tale sunt subțiri sau deteriorate, Yasuda recomandă îndepărtarea cu grijă a oricărui produs, folosirea unui întăritor pentru protecție suplimentară și aplicarea zilnică de ulei de cuticule pentru a ajuta unghia nouă să crească sănătos. Iar dacă ești la început cu unghiile lungi, are un sfat practic: „păstrează o pilă mică de unghii în geantă pentru a repara orice mică agățătură înainte să se transforme într-o ruptură mare” și folosește-ți încheieturile degetelor sau părțile laterale ale degetelor pentru a deschide, de exemplu, o doză de suc.