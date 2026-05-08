Ți s-a întâmplat vreodată să simți acea oboseală persistentă sau o ușoară iritație în gât și să nu știi ce să mai iei? Să fim sincere, prima reacție e să dăm iama în alimente bogate în vitamina C, cum ar fi portocalele, sau în suplimente cu zinc și omega-3. Numai că uneori par să nu funcționeze chiar așa cum am sperat, iar sprijinirea organismului este o treabă care necesită atenție constantă, indiferent de sezon. Soluția s-ar putea să se ascundă chiar pe raftul frigiderului tău.

Legatura directa dintre digestie si imunitate

Înainte să vorbim despre alimente specifice, trebuie să înțelegem cum funcționează de fapt corpul nostru. Potrivit unei analize științifice (publicată în revista Nutrients), 70 până la 80% din celulele imunitare trăiesc în intestinul tău. Studiul respectiv notează că microbiomul intestinal influențează celulele T, acele globule albe care luptă împotriva bolilor, și „poate susține suprimarea răspunsurilor inflamatorii”.

Heather Viola, medic primar și director medical la Mount Sinai Doctors Primary Care Faculty Practice, explică destul de clar acest mecanism. „Dieta joacă un rol de susținere foarte important în funcția imunitară”, spune ea. „Dieta nu «stimulează» neapărat imunitatea, dar oferă minerale, vitamine și proteine de care celulele imunitare au nevoie pentru a se dezvolta, a comunica și a răspunde eficient.”

De ce ouale sunt un aliat de nadejde

ouăle sunt considerate o proteină de înaltă calitate. Asta înseamnă, conform medicului, că ele „conțin toți aminoacizii esențiali în proporții adecvate și sunt bine absorbite”. Viola adaugă un detaliu fundamental pentru sănătatea noastră: „Celulele imunitare și anticorpii utilizați pentru protecție sunt formați din aminoacizi.”

Într-un material amplu publicat recent de Vogue, specialiștii atrag atenția asupra unui aminoacid anume găsit în ouă, care este esențial pentru funcția imunitară: triptofanul. O analiză științifică din jurnalul Frontiers in Nutrition raportează că triptofanul „este necesar pentru sinteza proteinelor”, deci este absolut esențial pentru „diviziunea și dezvoltarea celulară” și trebuie obținut din dietă.

Jan Stritzke, directorul medical al resortului de sănătate german Lanserhof Sylt, aduce o perspectivă fascinantă asupra subiectului. „Triptofanul este deosebit de interesant deoarece este legat nu numai de reglarea imunității, ci și de căile serotoninei și melatoninei, conectând metabolismul proteinelor, somnul și funcția imunitară”, povestește el.

Între noi fie vorba, acesta este un avantaj uriaș pentru rutina noastră de self-care. Ouăle sunt printre cele mai accesibile alimente, pe care le găsim proaspete la orice producător local sau în supermarketurile din România, la prețuri absolut rezonabile, pornind de la aproximativ 1 leu bucata.

Cum sa le prepari pentru a pastra nutrientii

Mai mult, ouăle reprezintă „un aliment vizibil de dens în nutrienți”, după cum afirmă Stritzke. „Dincolo de faptul că oferă proteine foarte biodisponibile, ele conțin seleniu, vitamina B12, acid folic, colină și cantități mici de vitamina D, nutrienți care contribuie la funcția imunitară și la reziliența celulară.”

Și totuși, medicul păstrează o doză de realism, ferindu-se de promisiuni exagerate. „Nu aș numi ouăle un «aliment magic pentru imunitate», dar ele pot face parte dintr-un model alimentar care susține imunitatea.” Pe lângă o dietă bogată în alimente integrale și variate, este la fel de important să prioritizezi factori precum somnul și exercițiile fizice.

Iar când vine vorba de gătit, metoda aleasă face toată diferența pentru păstrarea calităților nutriționale. Viola recomandă fierberea, poșarea sau prepararea unei omlete la foc mic pentru a păstra micronutrienții intacți.

Mic detaliu, mare diferență.

Dar dacă pur și simplu nu îți plac ouăle, nu te îngrijora, ai o mulțime de alte variante la dispoziție. Fructele, legumele, leguminoasele, nucile și semințele pot ajuta la susținerea unui sistem imunitar puternic și sănătos. Viola notează că legumele bogate în vitaminele A și C „pot fi deosebit de utile”. Peștele gras, cum ar fi anșoa, somonul și sardinele, precum și produsele lactate fermentate, cum este iaurtul, rămân opțiuni excelente pentru mesele tale zilnice.