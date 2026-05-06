Te gândești deja la vacanța de vară, la briza mării și la zilele de relaxare totală? Un focar mortal de suspiciune de hantavirus pe o navă de croazieră olandeză în largul coastei Africii de Vest a ridicat luna aceasta semne serioase de întrebare. Trei pasageri au murit, iar alți trei primesc îngrijiri medicale la bord. Reprezentanții companiei Oceanwide Expeditions au confirmat deocamdată trei cazuri de hantavirus pe nava MV Hondius, unde se află și 17 americani, printre care și bloggerul de turism din Boston, Jake Rosmarin.

Norovirusul și realitatea din spatele luxului

Deși o croazieră pare refugiul perfect, medicii ne atrag atenția că germenii se răspândesc extrem de ușor. Într-un material publicat recent de Independent se arată că navele mari, cu mii de pasageri, sunt mediul ideal pentru boli. Virologul Raymond Alvarez a declarat pentru The New York Post: „Sunt în esență ecosisteme dense, semi-închise, unde mii de oameni împart spațiul, mâncarea, aerul și suprafețele pe parcursul a mai multor zile”.

Și să fim serioși, tot mai mulți români aleg croazierele pe Mediterana sau în Caraibe vara asta, atrași de ofertele agențiilor de turism din țară. Numai că trebuie să știi exact la ce te expui când urci la bord.

Datele Programului de Salubritate a Navelor al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA arată că norovirusul a fost sursa majorității focarelor de pe croaziere în ultimul an. A provocat unul dintre cele trei focare de anul acesta și 18 anul trecut. Vorbim practic de cel mai mare număr de focare legate de porturile din SUA din ultimii 12 ani.

Infecția aduce vărsături și diaree, ducând la deshidratare și chiar moarte, deși majoritatea își revin după ce beau lichide și se odihnesc câteva zile. Acest virus reprezintă 90 la sută din focarele de boli diareice de pe nave. Se transmite prin apă, mâncare, pasageri infectați la țărm sau contaminare a mediului. Virusul rezistă pe suprafețe zile sau săptămâni și sfidează mulți dezinfectanți obișnuiți. Oamenii îl pot răspândi timp de două săptămâni după ce au simptome.

Dr. Jose Lucar, medic infecționist și profesor asociat la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, a explicat pentru AARP: „Este pur și simplu scenariul perfect pentru transmiterea agenților patogeni gastrointestinali extrem de contagioși”.

Iar spălatul pe mâini face o diferență uriașă. Vikram Niranjan, profesor asistent la Universitatea din Limerick, a scris în The Conversation: „Dezinfectantul pentru mâini poate ajuta, dar nu înlocuiește apa și săpunul”.

Pericolul ascuns în piscine și jacuzzi

Doi pasageri au fost diagnosticați cu boala Legionarilor după o croazieră Norwegian anul trecut, fapt dezvăluit într-o scrisoare din februarie trimisă pasagerilor de pe Norwegian Encore. Această afecțiune este un tip de pneumonie care apare după expunerea la bacteria Legionella.

Deși mulți oameni sănătoși nu se îmbolnăvesc, CDC avertizează că unul din 10 oameni bolnavi de boala Legionarilor va muri din cauza complicațiilor, care includ insuficiență pulmonară și deces.

Cum ajunge la tine? Pe nave, se răspândește prin vapori, în băi, piscine, căzi cu hidromasaj și dușuri. Nu există vaccin. Dacă primești acest diagnostic sever, s-ar putea să ai nevoie de spitalizare pentru antibiotice sau oxigen (printr-o mască de față sau un aparat de respirație).

Partea bună este că nu se transmite de la persoană la persoană. În cazul navei menționate, testele instalațiilor de apă au ieșit negative, deci nu se știe nici acum cum s-au expus pasagerii.

Fantomele Covid, gripa și rujeola

Cu toții ne amintim (și poate vrem să uităm) cum oamenii au stat în carantină pe nave luni de zile în timpul pandemiei. Peste 800 de persoane s-au îmbolnăvit pe nava Diamond Princess în largul coastei Japoniei, printre care 107 americani.

Amenințarea nu a trecut complet. Covid a devenit endemic, rămânând în oameni pentru totdeauna, pe bune, exact ca gripa. Se răspândește prin picături infectate și suprafețe. Dr. Wilbur Chen, medic infecționist, a declarat pentru AARP: „Locurile aglomerate în spații închise unde schimbăm aerul expirat unii cu alții vor rămâne în continuare o îngrijorare pentru mine”.

Cifrele vorbesc de la sine.

Deși cazurile au scăzut, infecțiile ucid încă zeci de persoane în SUA în fiecare săptămână, potrivit datelor CDC. La fel și gripa, deși cazurile au scăzut brusc de la începutul anului. Ultimele două sezoane de gripă au fost cele mai rele din ultimele decenii, pe fondul ezitării la vaccinare apărute în pandemie.

Dar stai puțin, că lucrurile se complică. Aceeași ezitare a alimentat focarele de rujeolă în SUA, amenințând statutul de eliminare a bolii obținut de decenii. La pacienții nevaccinați, acest virus extrem de contagios poate duce la pneumonie, infecții ale urechii, febră, o erupție de culoare roșie și umflarea creierului, cunoscută sub numele de encefalită.

Pe nave, rujeola e mai rară, dar poate persista ore întregi după ce o persoană infectată părăsește camera. Vestea bună este că două doze de vaccin rujeolic-oreion-rubeolic oferă o protecție de 97 la sută. Agenția americană CDC subliniază clar: „Cea mai bună modalitate de a proteja călătorii (pasagerii și echipajul) de infectare este prin administrarea vaccinului rujeolic-oreion-rubeolic”.

America de Sud și Canada și-au pierdut statutul de eliminare în noiembrie anul trecut. Iar riscul ca pasagerii internaționali să aducă virusul la bordul vaselor de lux este o realitate cu care companiile de turism se confruntă la fiecare îmbarcare.