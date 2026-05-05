Ești în plin proces de planificare a vacanței de vară și te gândești la o croazieră relaxantă? Ei bine, o știre recentă s-ar putea să te fi pus puțin pe gânduri. Cel puțin trei persoane au murit la bordul navei de expediție polară MV Hondius, care a plecat din Argentina spre Capul Verde la 1 aprilie, având la bord 147 de pasageri.

Panica de la bord. Ce s-a întâmplat exact

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat că până acum au fost identificate în total șapte cazuri de hantavirus pe această navă. Două sunt confirmate oficial, iar cinci sunt suspecte. Trei persoane urmează să fie evacuate medical în Capul Verde. Numai că majoritatea pasagerilor sunt obligați să rămână la bord până când nava ajunge în Insulele Canare, o călătorie care va mai dura trei zile.

Situația nu e deloc simplă.

Compania Oceanwide Expeditions analizează posibilitatea de a naviga spre Las Palmas sau Tenerife pentru evaluări medicale suplimentare, neexistând încă un punct definitiv de debarcare. Reprezentanții Expedition Cruise Network au transmis imediat un mesaj clar: „Gândurile noastre sunt alături de pasagerii, echipajul și familiile afectate.” Aceștia au adăugat că navele trec prin măsuri stricte de biosecuritate: „În calitate de membru al Expedition Cruise Network, Oceanwide Expeditions are tot sprijinul nostru în gestionarea acestei situații.”

Cum se transmite virusul și de ce nu trebuie să te sperii

Aici intervine o nuanță importantă. Hantavirusul este extrem de rar și, pe bune, nu există alte cazuri cunoscute de prezență a acestuia pe o navă de croazieră. Se răspândește în principal prin contactul cu rozătoarele sau cu urina, saliva ori excrementele acestora. Pasagerii vizitaseră locații extrem de izolate în timpul croazierei, precum Antarctica, Georgia de Sud sau Insula Sfânta Elena.

Și cum ajunge o astfel de problemă globală să ne intereseze pe noi? E simplu. Românii cumpără anual zeci de mii de pachete turistice pe mare, iar o alertă de sănătate pe un vas internațional te face automat să te întrebi dacă vacanța ta pe Mediterana mai este sigură. Într-o analiză publicată recent de Independent se arată că OMS investighează dacă focarul a pornit de pe navă sau din timpul unei excursii. Dr. Maria van Kerkhove, director pentru Pregătire și Prevenire a Epidemiilor și Pandemiilor la OMS, a explicat: „Avem o ipoteză de lucru că probabil există un amestec de diferite tipuri de transmitere.”

Aceasta a detaliat contextul: „Aceasta este, si o navă care a mers pe multe insule diferite. S-au uitat la fauna sălbatică, s-au uitat la păsări și pe unele dintre aceste insule există și rozătoare.”

Iar lucrurile devin și mai clare din următoarea ei declarație: „Deci ar putea exista un amestec de expunere la rozătoare în locuri diferite, dar pentru că unele dintre cazuri sunt contacte apropiate, împărțind cabine împreună, presupunerea noastră este că există un pic de amestec.”

Un purtător de cuvânt al Asociației Internaționale a Liniilor de Croazieră (CLIA) a ținut să clarifice: „Suntem la curent cu rapoartele privind cazurile de hantavirus asociate cu o călătorie recentă pe o linie de croazieră care nu este membră. Gândurile noastre sunt alături de cei afectați. Liniile de croazieră membre CLIA sunt obligate să adere la politici cuprinzătoare de sănătate, siguranță și medicale concepute pentru a detecta, preveni și atenua bolile. Datele de sănătate publică disponibile indică faptul că ratele de îmbolnăvire pe navele de croazieră sunt mai mici decât în mediile terestre comparabile.”

Norovirusul și realitatea cifrelor. Chiar ești în pericol?

Te-ai gândit vreodată de ce auzim atât de des despre virusuri stomacale pe mare? Răspunsul s-ar putea să te surprindă.

Deși hantavirusul este o excepție absolută, norovirusul (un virus extrem de contagios care provoacă gastroenterită acută, adică vărsături, diaree și dureri de stomac) este o preocupare mai frecventă. Dar hai să vedem cifrele reale. În 2025, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au înregistrat 23 de cazuri de norovirus pe navele de croazieră. Chiar dacă datele acoperă doar navele care vizitează porturi americane, trebuie să ne raportăm la cei 30 de milioane de pasageri anuali la nivel mondial. Riscul de a te îmbolnăvi pe mare este de unu la 5.500, ceea ce reprezintă cam unu la sută din totalul cazurilor de probleme gastrointestinale.

Nicky Kelvin, editor la The Points Guy, pune punctul pe i: „Pasagerii nu sunt foarte predispuși să se îmbolnăvească din cauze legate de igienă pe o croazieră datorită standardelor ridicate de curățenie, precum și a inspecțiilor riguroase care au fost implementate din 1970.” El explică și de ce pare că pe nave e mereu focar: „Preocupările cu privire la norovirus pe croaziere sunt un rezultat al faptului că navele sunt obligate să raporteze autorităților toate cazurile de norovirus, comparativ cu școlile sau azilurile de bătrâni unde norovirusul este galopant, dar nu necesită rapoarte.”

Ce se întâmplă dacă cineva se îmbolnăvește în vacanța ta

Navele de croazieră nu glumesc cu igiena. Pentru a trece programul de igienizare al CDC, o navă trebuie să obțină 86 din 100 de puncte. Andy Harmer, director general CLIA, a declarat: „Prima prioritate a industriei croazierelor este sănătatea și siguranța pasagerilor, a echipajului și a comunităților pe care le vizităm.”

El a continuat: „Datorită protocoalelor robuste și riguroase pe care liniile de croazieră le-au pus în aplicare, croaziera este una dintre cele mai sigure forme de călătorie. De la practici de curățenie care sunt adesea de neegalat în alte medii până la verificările pasagerilor, liniile de croazieră iau măsuri extinse pentru a-și menține oaspeții sănătoși.”

Dar dacă totuși apare un focar? Jenni Fielding, creatoarea blogului Cruise Mummy, știe exact cum stau lucrurile: „Am experimentat acest lucru pe aproximativ 10 la sută din croazierele mele. Când se întâmplă, lucruri precum solnițele de sare și piper dispar, fiind înlocuite cu plicuri individuale.” Ea adaugă: „Nu vi se va permite să vă serviți singuri băuturile la bufet; membrii echipajului o vor face pentru dumneavoastră. Veți vedea, si echipajul cu găleți de dezinfectant, frecând fiecare suprafață între oaspeți. Dacă vă îmbolnăviți, vi se va ordona să stați în cabină până când nu mai aveți simptome timp de 24 de ore, și nu vă faceți griji, room service-ul este gratuit.”

Ea ne sfătuiește să evităm atingerea balustradelor și să apăsăm butoanele liftului cu încheieturile degetelor: „Lucruri mici ca acesta ajută la reducerea riscului de a prinde ceva.”

Până la urmă, industria s-a adaptat enorm. Jenni explică: „De la pandemie, noile nave de croazieră au fost concepute cu măsuri suplimentare de igienă în minte. Fiecare restaurant are acum chiuvete pentru spălarea mâinilor la intrare, iar unele au chiar mașini automate de spălat pe mâini. Multe linii de croazieră se îndepărtează, si de bufetele cu autoservire, membrii echipajului punând mâncarea în farfurii în schimb.”

Ea încheie cu o perspectivă care ne pune pe gânduri: „Când a lovit prima dată Covid, ideea de oameni blocați pe nave a ținut titluri dramatice. Dar asta nu înseamnă că sunteți mai predispuși să prindeți boli pe o navă de croazieră. Nu am stat niciodată într-un hotel și nu am mâncat într-un restaurant unde cineva să se asigure că fiecare persoană are mâinile curate înainte de a intra. Pe o navă de croazieră, aceasta este doar o practică standard.”