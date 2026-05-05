Cauți acel loc magic unde să te deconectezi complet și să te regăsești? Ei bine, Farlam Hall ar putea fi exact răspunsul pe care îl așteptai pentru următoarea ta vacanță. Vorbim despre un conac istoric absolut superb din Marea Britanie, care datează încă din 1428 și care ascunde secrete de relaxare demne de o stea Michelin.

O oază de liniște departe de agitația lumii

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să lași în urmă traficul aglomerat din București sau Cluj și să te trezești înconjurată doar de dealuri verzi și oi păscând în tihnă? Situat în colțul de nord-est al regiunii Cumbria, aproape de faimosul Zid al lui Hadrian și la mai puțin de 20 de mile de granița cu Scoția, acest loc este un refugiu bucolic absolut.

Deși pare la capătul lumii, ajungi la el destul de ușor. Se află la doar 10 minute de autostrada M6, iar gara din Carlisle este la 12 mile distanță, fiind deservită de trenuri directe regulate către Londra și Scoția. Ai la dispoziție o mulțime de activități în apropiere, de la drumeții și ciclism, până la privitul stelelor, golf sau pescuit.

Design rafinat și un somn ca în povești

Atmosfera de aici e creată special pentru adulți, fiind extrem de elegantă. Casa aerisită este plină de vaze cu crini parfumați, fotografii încântătoare înrămate cu foști rezidenți și animalele lor de companie, dar și artă contemporană selectă. Și mai găsești o piesă de rezistență cu totul specială. Mai exact, un ceas din secolul al 19-lea realizat de Robert Stephenson, a cărui faimoasă locomotivă Rocket a stat cândva chiar în grădina conacului.

Să fim serioase, detaliile fac mereu diferența într-o vacanță. Ferestrele mari glisante privesc spre grădinile mature, spre lac și spre superbul cedru care are peste 150 de ani. Farlam Hall găzduiește 12 dormitoare în clădirea principală, plus șase apartamente de lux numite Stable Suites.

Paleta de culori este fix ce ai nevoie pentru a-ți liniști mintea după o perioadă stresantă. Nuanțe de gri porumbel, creme și alb, cu mici accente de culoare. Camerele Deluxe și Junior Suites au căzi de baie, iar produsele pentru piele Molton Brown, halatele, papucii și televizoarele cu ecran plat te fac să te simți cu adevărat răsfățată. Unele apartamente au chiar bucătării complet echipate și căzi cu picioare, plus încălzire prin pardoseală. Pe bune, ce poți cere mai mult?

Experiența culinară care îți trezește simțurile

Mâncarea este atracția principală pentru majoritatea vizitatorilor. Într-un reportaj de călătorie publicat recent de Independent, se subliniază talentul uriaș al bucătarului și patronului Hrikshikesh Desai. Acesta a obținut o stea Michelin la mai puțin de un an de la sosirea sa la Farlam, o distincție pe care echipa a păstrat-o timp de patru ani.

Restaurantul The Cedar Tree folosește ingrediente din grădina proprie, ridicate la un alt nivel de o atingere fină de condimente indiene. Ai la dispoziție două meniuri de degustare și un prânz cu trei feluri, care promit și livrează o „simplitate încântătoare cu o mulțime de clasă”.

Fiecare preparat este impecabil.

Trebuie neapărat menționat preparatul „măsline, în felul nostru”, care este o surpriză absolută. Untul bătut cu chili arată grozav și are un gust fabulos, iar sorbetul de calamansi îți curăță perfect papilele gustative. Dar stai puțin, că lucrurile sunt foarte stricte în bucătărie. Echipa poate gestiona cei 14 alergeni principali. Numai că nu vor adapta preparatele pentru restricții dietetice care le compromit viziunea și stilul meniului (cum ar fi eliminarea cepei, usturoiului, ghimbirului sau a condimentelor). Dacă vrei o atmosferă mai relaxată, Bistro Enkel este deschis de duminică până marți.

Răsfăț pentru corp și minte

La spa-ul Sycamore Retreat te poți relaxa într-o cameră cu lambriuri din lemn, savurând un ceai cald înainte de un masaj revigorant sau un tratament facial cu produse GAIA. Poți chiar să împrumuți covorașe de yoga pentru a medita în cameră sau în grădină. Există trei saloane unde te poți ascunde cu o carte bună, iar două dintre ele au șeminee deschise.

Locul este gândit cu empatie pentru toată lumea (inclusiv prin faptul că există o declarație detaliată de accesibilitate pe site). Camera 14 are acces fără trepte, iar Brookside House este o căsuță tip bungalou pe un singur nivel, cu dușuri la nivel și iluminat automat în baie.

Iar dacă ai un prieten necuvântător, află că doi blănoși sunt acceptați în Garden House și într-una dintre camerele Superior, pentru o taxă de 30 de lire sterline pe câine, pe sejur. Câinii nu au voie însă în restaurant sau în saloanele publice. Cât despre cei mici, copiii de la nouă ani în sus sunt bineveniți în restaurantul The Cedar Tree, în timp ce la Bistro Enkel pot lua masa la orice vârstă, deși nu există un meniu dedicat lor. Pătuțuri de călătorie sunt disponibile la cerere.

Dacă te tentează o evadare pentru sufletul tău, adresa exactă este Hallbankgate, Brampton CA8 2NG, iar rezervările se fac la 01697 746 234 sau pe farlamhall.com. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poți face pentru tine este pur și simplu să iei o pauză, să asculți cântecul unei bufnițe la apus și să îți dai voie să fii tu însăți.