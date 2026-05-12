Știi serile acelea în care vii de la birou, îți pui hainele de casă și vrei doar să te pierzi într-o poveste care să te deconecteze complet de la stresul zilnic? Dacă ești genul care preferă un thriller psihologic bun în locul unei comedii romantice, avem vești. Serialul hit From a revenit pe platforma Prime Video cu sezonul patru. Vorbim despre o dramă horror în zece episoade care a ținut fanii cu sufletul la gură. Premiera a avut loc joi în Marea Britanie, la câteva săptămâni după ce publicul american a putut deja să facă binging cu noile episoade.

Misterul orașului din care nu poți pleca

Dacă nu ai apucat încă să dai play acestei producții (lansată inițial în 2022), pregătește-te pentru un scenariu care îți dă fiori. Povestea urmărește rezidenții unui oraș bizar care nu permite nimănui să scape odată ce i-a trecut granițele.

Iar lucrurile devin de-a dreptul terifiante noaptea, când o serie de creaturi de coșmar patrulează străzile. Să fim sincere, sună a genul de serial la care te uiți cu o pătură trasă până sub bărbie.

Un fan entuziasmat a descris perfect experiența: „Dacă ești un fan al horror-ului cu miză mare și al misterelor de tip ‘puzzle-box’, From este absolut de neratat. Încă de la primul episod, serialul creează o atmosferă de groază pură care nu se oprește niciodată. Ceea ce îl face atât de uimitor este modul în care echilibrează horror-ul autentic și terifiant cu un mister profund care te face să teoretizezi zile întregi. Conceptul unui oraș din care nu poți pleca este destul de înfiorător, dar creaturile și ‘regulile’ lumii îl fac cu adevărat unic. actoria este de top (Harold Perrineau este incredibil), iar fiecare episod te lasă disperat după răspunsuri. Este întunecat, imprevizibil și unul dintre cele mai creative seriale pe care le-am văzut în anii recenți. Dacă nu l-ai început încă, fă-ți o favoare și apucă-te de el, doar asigură-te că ești înăuntru înainte de apus.”

Ce ne aduce noul sezon pe ecrane

Într-un articol recent semnat de Hellomagazine, aflăm exact la ce să ne așteptăm de la noile episoade. Platforma de streaming a oferit o descriere oficială care promite multă tensiune: „În Sezonul Patru, cu cât rezidenții orașului se apropie mai mult de răspunsurile pe care le caută, cu atât căutarea lor devine mai terifiantă. Cine este Omul în Galben și ce vrea el? Va fi revelația lui Jade și Tabitha cheia pentru a merge în sfârșit acasă? Cât timp mai poate Boyd să țină orașul unit, chiar și atunci când corpul și mintea îi cedează? Și ce rol va juca cea mai recentă sosire în oraș în evenimentele ce vor urma? Sezonul Patru va deschide uși pe care unii din oraș vor ajunge să regrete că nu au rămas închise.”

Distribuția aduce înapoi o mulțime de fețe cunoscute. Harold Perrineau (The Matrix Reloaded), Catalina Sandino Moreno (The Affair), Ricky He (The Good Doctor), David Alpay (The Tudors), Hannah Cheramy (Colossal), Pegah Ghafoori (One Must Wash Eyes), Simon Webster (Black Phone 2) și Elizabeth Saunders (The Shrouds) își reiau rolurile. Pe lângă ei, revin și Avery Konrad (Sacred Lies), Samantha Brown (Y: The Last Man), Scott McCord (Murdoch Mysteries), Corteon Moore (This Is Not a Test), Chloe Van Landschoot (Carrie), A.J. Simmons (Reacher), Kaelen Ohm (Last Country), Robert Joy (CSI: NY) și Nathan D. Simmons (Hustle & Heart). Nou venită în distribuție de data aceasta este Julia Doyle (Hell of a Summer).

Părerile sunt împărțite, dar suspansul rămâne

Ți s-a întâmplat vreodată să iubești un serial la nebunie, în timp ce prietena ta cea mai bună îl consideră o pierdere de timp? Exact asta se întâmplă și cu fanii acestei producții. Între noi fie vorba, gusturile nu se discută.

Un spectator a lăsat o recenzie extrem de pozitivă: „Stinge toate luminile și dă volumul la maximum. Acest serial îți va trimite fiori prin tot corpul. Este scris inteligent cu o actorie solidă, dar rătăcitorii mâncători de carne sunt înfiorători, înspăimântători și fascinanți!”

Dar există și voci critice.

O recenzie negativă a punctat scurt: „Sezon de umplutură inutil, prea lent și prea prost”. Un alt fan dezamăgit a adăugat: „Sezonul 1 a fost apogeul unui concept simplu cu un horror uimitor, începând cu sezonul 3 sunt doar tot mai multe întrebări fără răspunsuri și apoi fiecare episod este O ALTĂ întrebare și ghici ce, culminează cu un cliffhanger, iar cliffhanger-ul NU va fi abordat în episodul următor.”

Numai că Brian Tallerico a explicat pe Roger Ebert.com fix acea atracție inexplicabilă care te face să dai click pe următorul episod. El a scris: „În ciuda sentimentului că echipa de scenariști are la fel de multe idei despre încotro se îndreaptă toate acestea ca și personajul fictiv Boyd, From rămâne adesea clar de vizionabil prin lipsa de direcție. Un prieten mi-a spus odată că motivul principal pentru care a făcut binging cu LOST a fost că fiecare episod se termina cu cineva spunând, ‘Uită-te la aia de acolo!’ și trebuia să știe cum se va rezolva acel cliffhanger. From are o energie foarte similară.”

Alte opțiuni de binging pentru weekend

Dacă ai terminat deja noile episoade, platforma oferă și alte titluri care fac valuri în acest moment. Thrillerul de spionaj Citadel (cu Richard Madden, Priyanka Chopra și Stanley Tucci) a revenit după o așteptare de trei ani.

Pentru fanii genului true crime, a fost lansată seria în patru părți Killing Grounds, care se concentrează pe crimele de pe Gilgo Beach, New York. Iar dacă preferi dramele istorice, poți recupera episoadele din House of David. Pe lista noutăților se află și The Bikeriders, dar și filmul Not Without Hope din 2025, un thriller de supraviețuire bazat pe un naufragiu real care a curmat viețile a doi jucători din NFL.