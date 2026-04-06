Primăria din Pittsburgh a făcut anunțul oficial pentru toți pasionații de sport. Înscrierile pentru cea de-a 49-a ediție a Marii Curse (The Great Race) vor începe duminică, 7 aprilie. Este unul dintre cele mai longevive evenimente de profil din oraș, adunând an de an mii de participanți.

O tradiție de aproape jumătate de secol

Aproape 50 de ani. Atât de mult a rezistat în peisajul sportiv Marea Cursă din Pittsburgh. Ajuns la ediția cu numărul 49, evenimentul își confirmă din nou statutul de competiție iubită de comunitate. Iar longevitatea sa spune multe despre organizare și despre atașamentul pe care localnicii i-l poartă.

O bornă impresionantă, pe bune.

Cu o singură ediție rămasă până la aniversarea istorică de 50 de ani, ediția din acest an se anunță a fi o repetiție generală pentru o sărbătoare de proporții anul viitor.

Data de 7 aprilie, momentul cheie

Toți cei care doresc să participe trebuie să își noteze în calendar data de 7 aprilie. De atunci, platforma de înregistrare devine activă. Anunțul oficial, venit pe un canal guvernamental (.gov), se concentrează pe deschiderea procesului, fără a oferi deocamdată alte detalii despre traseu sau taxe.

Dar ce înseamnă asta pentru un alergător amator? Înseamnă că trebuie să fii pe fază. Locurile la astfel de curse (mai ales la cele cu o asemenea tradiție) se pot epuiza neașteptat de repede.

Pittsburgh, gazda evenimentului

Orașul Pittsburgh nu este doar fundalul cursei, ci un partener activ. Faptul că anunțul vine direct de la autorități subliniază implicarea acestora în susținerea sportului de masă. Până la urmă, astfel de evenimente aduc beneficii întregii comunități, nu doar participanților la linia de start.